به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر شنبه در آستانه هفتم مهرماه روز ملی «آتش‌نشانی و ایمنی» در دیدار با سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان به‌همراه چندتن از مسئولان این سازمان، در دفتر خود بیان کرد: آمادگی نیروهای آتش‌نشان در ایام مختلف به آمادگی دائمی رزمندگان اسلام در هشت‌سال دفاع مقدس شباهت دارد.

وی با بیان اینکه حفظ آمادگی آتش‌نشانان برای خدمت‌رسانی در لحظه عملیات مهمترین موضوعی است که باید مدنظر سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قرار داشته باشد، افزود: وجود سازمان آتش‌نشانی مایه آرامش شهروندان است.

امام جمعه سمنان گفت: حفظ جان انسان و حتی حیوانات در آموزه‌های دینی مورد تاکید قرار گرفته است و این امر افتخار بزرگی برای مسلمانان است در حالی‌که امروز شاهد جنایات بی‌شرمانه مدعیان حقوق بشر و صهیونیسم بین‌الملل در نوار غزه هستیم.

مطیعی با بیان اینکه قرآن کریم نجات جان یک انسان را معادل نجات جان تمام انسان‌ها عنوان کرده است و با اشاره به لزوم بکارگیری تجهیزات مناسب در سازمان‌های آتش‌نشانی اظهار کرد: به‌روزرسانی امکانات و تجهیزات مورد نیاز یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید در سازمان آتش‌نشانی مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه سمنان با یادآوری برخی حوادث سهمگین کشور در سال‌های اخیر گفت: در برخی کشورها از هوش مصنوعی و تجهیزات رباتیک برای ارائه خدمات آتش‌نشانی استفاده می‌کنند که امیدواریم ما نیز در کشور به‌تدریج به این سمت حرکت کنیم.