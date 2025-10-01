۷۰ بیمارستان تهران ایمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی دوره اخیر مدیریت شهری تهران، تعداد ساختمان‌های ناایمن پایتخت به طور چشمگیری کاهش یافته است.

در این دوره، ۲ هزار ساختمان از فهرست ساختمان‌های پرخطر خارج شده‌اند. همچنین تعداد ساختمان‌های بحرانی پیش از دوره ششم مدیریت شهری ۱۲۹ مورد بود و الان ۶۵ مورد رسیده است.

در مجموع ۷۸ هزار و ۹۰۹ واحد ناایمن در سطح شهر شناسایی شده‌اند. در بخش مراکز درمانی نیز ۱۷۰ بیمارستان مورد رصد ایمنی قرار گرفته که از این میان، ۷۰ بیمارستان اقدامات لازم برای ایمن‌سازی را انجام داده‌اند.

از میان ساختمان‌های شاخص تحت پیگیری سازمان آتش‌نشانی، پاساژ علاءالدین بخش زیادی از اقدامات ایمنی را پشت سر گذاشته و در مراحل نهایی تکمیل است. همچنین در مورد ساختمان آلومینیوم، مالکان موظف شده‌اند تا پایان آذرماه ضوابط ایمنی از جمله راه‌های خروج اضطراری و سیستم اعلام حریق را تکمیل کنند.

با این حال، همچنان برخی بیمارستان‌ها در زمره مراکز بحرانی قرار دارند. این مراکز شامل:

بیمارستان یافت‌آباد

بیمارستان سینا

بیمارستان امام خمینی (ره)

بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)