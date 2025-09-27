الهایی: توسعه گردشگری در روستاهای هدف مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل الهایی صبح امروز شنبه در همایش توسعه گردشگری روستایی که در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد با بیان اینکه در حوزه گردشگری استان برنامه ریزی هایی صورت گرفته است، بیان کرد: در این زمینه ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از یکی از بانک‌ها گرفته شده که همه دهیاران این مبالغ را برای خرید ماشین آلات در نظر گرفتند.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان ادامه داد: در خصوص درخواست ماشین آلات در سطح کشور، خوزستان اول است و این نشان می‌دهد حلقه گردشگری روستاها مغفول مانده که انتظار می‌رود راهبری صورت گیرد تا اهداف و برنامه‌های گردشگری و درآمدهای پایدار روستایی عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: اگر برنامه ریزی و رایزنی اعتبارات در سطح کشور صورت گیرد و همه آن را برای خرید ماشین آلات در نظر بگیریم درست نیست؛ روستاهای هدف گردشگری مغفول مانده و کار صورت نگرفته لذا انتظار داریم میراث فرهنگی پای کار بیاید.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان با تاکید بر اینکه گردشگری زیرساخت‌های خاص خودش را لازم دارد، گفت: باید به شهروندان خدمات درجه یک داده شود تا از مناطق استفاده کنند، هنگامی که زیرساخت‌ها آماده نشده انتظار درآمد پایدار و ترقی در روستاها را نداشته باشیم.

الهایی تاکید کرد: دهیاران، بخشداران و شوراها در تبصره ۱۸ هدف گذاری کنند، اگر دهیاران در اشتغال و روستاهای هدف گردشگری برنامه ریزی کنند ما نیز حمایت می‌کنیم.

وی با اشاره به مشکلات روستاها، بیان کرد: اعتبارات وجود دارد، زمین برای پروژه‌های اشتغال و گردشگری هست اما برنامه‌ای وجود ندارد بنابراین انتظار می‌رود معاون سرمایه گذاری و اشتغال استانداری برنامه ریزی انجام دهند و سرمایه گذاری پایدار در سطح روستاها داشته باشند.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان اظهار کرد: زمانی به اهداف خود می رسیم که بخشداران در سطح استان خوب راهبری کنند و برنامه‌ها و اهداف امور روستایی را پیاده کنند.

به گفته الهایی، در خوزستان چهار هزار و ۳۹ روستا وجود دارد که دو هزار و ۱۷ روستا دارای دهیار هستند، مابقی روستاها جمعیت کمتر از ۲۰ خانوار و فاقد دهیار هستند.

وی افزود: در خوزستان قریب به ۲۸۰ روستا شرایط گردشگری دارند که ان شاءالله با همکاری دستگاه‌های متوالی بتوانیم زیرساخت‌ها را فراهم کرده تا همشهریان از ظرفیت‌ها استفاده کنند. البته طبق آمار میراث فرهنگی، پنج روستای استان کاندید جهانی شدن هستند.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان گفت: متأسفانه در مقوله حق آلایندگی، فضای سبز و ظرفیت‌هایی که باید در روستاها شکل گیرد انجام نشده و بسیاری تصورشان این است باید پارک در نظر گیرند اما کاشت درخت نیز مرحله‌ای از فضای سبز است.