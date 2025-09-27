  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

راه اندازی مدرسه عالی تربیت معلم در دانشگاه آزاد تهران شمال

راه اندازی مدرسه عالی تربیت معلم در دانشگاه آزاد تهران شمال

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از کسب مجوز و راه‌اندازی مدرسه عالی مهارتی تربیت معلم و مربی در این واحد دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملماسی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، از کسب مجوز و راه‌اندازی مدرسه عالی مهارتی تربیت معلم و مربی در این واحد دانشگاهی خبر داد و هدف از تأسیس آن را ارتقای سطح مهارتی و تخصصی دانشجویان و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه آموزش کشور عنوان کرد.

سرپرست این واحد دانشگاهی در ادامه تصریح کرد: مدرسه عالی مهارتی تربیت معلم و مربی با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این واحد دانشگاهی راه‌اندازی شد تا زمینه ارتقای توانمندی‌های تخصصی و مهارتی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در حوزه آموزش فراهم شود.

وی افزود: دوره‌های مهارتی این مدرسه با تمرکز بر تربیت معلمان و مربیان کارآمد، بر اساس نیازهای روز آموزش و بازار کار طراحی شده‌اند و انتظار می‌رود نقش مؤثری در بهبود کیفیت آموزشی در کشور ایفا کنند.

ملماسی با تأکید بر اهمیت همگامی آموزش با فناوری‌های نوین، خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای اصلی این مدرسه، آشنایی معلمان و مربیان آینده با ابزارهای به‌روز آموزشی، فناوری‌های نوین و علوم جدید از جمله هوش مصنوعی است تا بتوانند با بهره‌گیری از این دانش، آموزش اثرگذارتر و به‌روزتری را ارائه دهند.

کد خبر 6603335
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها