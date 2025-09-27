راه اندازی مدرسه عالی تربیت معلم در دانشگاه آزاد تهران شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملماسی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، از کسب مجوز و راه‌اندازی مدرسه عالی مهارتی تربیت معلم و مربی در این واحد دانشگاهی خبر داد و هدف از تأسیس آن را ارتقای سطح مهارتی و تخصصی دانشجویان و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه آموزش کشور عنوان کرد.

سرپرست این واحد دانشگاهی در ادامه تصریح کرد: مدرسه عالی مهارتی تربیت معلم و مربی با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این واحد دانشگاهی راه‌اندازی شد تا زمینه ارتقای توانمندی‌های تخصصی و مهارتی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در حوزه آموزش فراهم شود.

وی افزود: دوره‌های مهارتی این مدرسه با تمرکز بر تربیت معلمان و مربیان کارآمد، بر اساس نیازهای روز آموزش و بازار کار طراحی شده‌اند و انتظار می‌رود نقش مؤثری در بهبود کیفیت آموزشی در کشور ایفا کنند.

ملماسی با تأکید بر اهمیت همگامی آموزش با فناوری‌های نوین، خاطرنشان کرد: یکی از رویکردهای اصلی این مدرسه، آشنایی معلمان و مربیان آینده با ابزارهای به‌روز آموزشی، فناوری‌های نوین و علوم جدید از جمله هوش مصنوعی است تا بتوانند با بهره‌گیری از این دانش، آموزش اثرگذارتر و به‌روزتری را ارائه دهند.