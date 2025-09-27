سپاهان آماده؛ هنوز خبری از عدم حضور نماینده هند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدیان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت میزبانی سپاهان در رقابت مقابل موهون باگان هند گفت: باشگاه فولاد مبارکه سپاهان از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای برگزاری این دیدار را تدارک دیده و اکنون در آمادگی کامل قرار دارد. ناظران و داوران این مسابقه نیز طبق برنامه امروز وارد اصفهان خواهند شد.

وی افزود: تمامی الزامات مسابقه از جمله زیرساخت‌های ورزشگاه نقش‌جهان، شرایط اسکان و تردد، هماهنگی‌های امنیتی و انتظامی و بخش‌های اجرایی، به‌همراه حضور عوامل رسمی مسابقه شامل ناظران و داوران، به‌طور کامل فراهم شده و همه‌چیز برای برگزاری بازی مهیاست.

جمشیدیان با اشاره به اینکه تاکنون هیچ‌گونه مکاتبه یا اطلاع‌رسانی رسمی از سوی باشگاه موهون باگان مبنی بر عدم حضور این تیم در اصفهان انجام نشده است، اظهار کرد: ما به‌عنوان میزبان، طبق مقررات موظف بودیم کلیه شرایط لازم را آماده کنیم و این کار را با دقت و مسئولیت‌پذیری کامل به انجام رسانده‌ایم.

مدیر تیم فوتبال سپاهان تأکید کرد: در هر صورت سپاهان به تعهدات خود پایبند بوده و تمام توان خود را برای میزبانی شایسته این مسابقه به‌کار گرفته است.