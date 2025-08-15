جمشیدیان: چالش بزرگی در آسیا داریم؛ هیچ تیمی آسان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدیان پس از مشخص شدن حریفان تیم فوتبال سپاهان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: در قرعه خوبی قرار گرفتهایم و چالش بزرگی برای ما محسوب میشود. هیچ تیمی را نمیتوان شأن دانست و رفته به رفته بازیهای سختتری در آسیا خواهیم داشت.
او ادامه داد: تیمهای حاضر در چنین مسابقاتی هزینههای زیادی میکنند تا موفق باشند و ما هم تلاش میکنیم تا عملکرد خوبی را در این رقابتها داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مطابق قرعهکشی انجام شده سپاهان نیز در گروه C به مصاف تیمهای الحسین اردن، موهون باگان هند و آهال تاجیکستان خواهد رفت.
دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ از روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ آغاز میشود و روز سوم دی به پایان میرسد. دو تیم برتر از هر گروه راهی مرحله یکهشتم نهایی خواهند شد.
