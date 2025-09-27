به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سومو اعلام کرد که در پی توافق بغداد و دولت منطقه‌ای کردستان عراق و هشت شرکت نفتی خارجی برای پایان دادن به توقف دو ساله و نیمه فعالیت خط لوله کرکوک - جیهان، صادرات نفت خام از استان کرکوک در منطقه کردنشین شمال این کشور با خط لوله یادشده به پایانه نفتی جیهان ترکیه از روز شنبه (پنجم مهر) از سر گرفته خواهد شد.

بر اساس اعلام این شرکت، صادرات قرار است از امروز آغاز شود. این خبر ابتدا از سوی خبرگزاری دولتی عراق منتشر شد و سپس سه منبع آگاه به رویترز تأیید کردند.

حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، در گفت‌وگو با شبکه «روداو» اعلام کرد که توافق تازه امکان جریان روزانه ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام را فراهم می‌کند.

وی افزود: این توافق پس از رایزنی‌های فشرده با شرکت‌های فعال در اقلیم کردستان عراق و در پاسخ به فشارهای بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا حاصل شده است.

واشینگتن خواستار ازسرگیری صادرات نفت کردستان عراق شده است، ازسرگیری فعالیت خط لوله کرکوک - جیهان در حالی انجام می‌شود که هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) برای حفظ سهم بازار در حال لغو تدرجی کاهش عرضه داوطلبانه خود هستند.

یکی از منابع مطلع اعلام کرد که وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق اطلاعیه‌ای رسمی درباره ازسرگیری فعالیت خط لوله کرکوک - جیهان به شرکت‌های نفتی فعال در منطقه کردنشین ارسال کرده است.

خط لوله کرکوک - جیهان از سال ۲۰۲۳ تاکنون غیرفعال بوده است. این توقف پس از آن رخ داد که دیوان داوری مالی در پاریس، ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت بابت صادرات غیرمجاز نفت اقلیم کردستان در بازه سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ محکوم کرد.

جزئیات توافق تازه

بر اساس طرح اولیه توافق‌شده در چهارشنبه هفته گذشته (دوم مهر)، اقلیم کردستان عراق موظف است روزانه حداقل ۲۳۰ هزار بشکه نفت خام به سومو تحویل دهد و ۵۰ هزار بشکه دیگر را برای مصرف داخلی نگه دارد.

فروش نفت از بندر جیهان از سوی یک بازرگان مستقل و با استفاده از قیمت‌های رسمی سومو انجام خواهد شد.

مقام‌های عراقی اعلام کردند که برای هر بشکه فروخته‌شده، مبلغ ۱۶ دلار به یک حساب امانی منتقل می‌شود و به تناسب میان تولیدکنندگان توزیع خواهد شد. درآمد باقی‌مانده به سومو تعلق می‌گیرد.

شرکت دی‌ان‌او نروژ، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در اقلیم کردستان عراق اعلام کرده است که برنامه فوری برای صادرات با خط لوله کرکوک - جیهان ندارد، اما خریداران محلی همچنان می‌توانند نفت خام این شرکت را از طریق خط لوله ارسال کنند.

این شرکت و شریک سرمایه‌گذاری مشترک آن، جنل انرژی انگلیس تأکید کرده‌اند که موضوع بدهی‌های معوقه که مجموع آن حدود یک میلیارد دلار و سهم دی‌ان‌او حدود ۳۰۰ میلیون دلار است باید در مذاکرات آینده بررسی شود.

بر اساس توافق، هشت شرکت نفتی و دولت اقلیم کردستان عراق متعهد شده‌اند ظرف ۳۰ روز پس از ازسرگیری صادرات نفت، برای تدوین سازوکار تسویه بدهی‌های معوقه تشکیل جلسه دهند.