در عصر حاضر که مرزهای علم و فناوری با سرعتی بی‌سابقه در حال دگرگونی هستند، رقابت علمی تنها به محیط‌های دانشگاهی یا آزمایشگاه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به میدان گسترده‌تری از نوآوری و خلاقیت کشیده شده است. در این میان، هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین فناوری‌های قرن ۲۱، تحولی عظیم در صنایع مختلف ایجاد کرده است. این فناوری با قابلیت‌هایی همچون یادگیری، تحلیل داده، استدلال و تصمیم‌گیری هوشمند، توانسته انجام وظایف پیچیده را با سرعت و دقتی فراتر از توان انسان ممکن سازد.

یکی از مهم‌ترین شاخه‌های هوش مصنوعی، پردازش زبان طبیعی (Natural Language Processing یا NLP) است؛ حوزه‌ای تخصصی که به ماشین‌ها امکان می‌دهد زبان انسان را درک کنند، آن را تحلیل کنند و حتی متن و گفتار تولید کنند. این توانایی بستری فراهم کرده تا تعامل میان انسان و سیستم‌های هوشمند ساده‌تر، طبیعی‌تر و کارآمدتر شود.

در عرصه پژوهش و تولید دانش، داده‌های علمی مانند مقالات تخصصی، پایان‌نامه‌ها، کتاب‌های مرجع و گزارش‌های تحقیقاتی، سرمایه‌ای بی‌بدیل محسوب می‌شوند. تحلیل این منابع علمی می‌تواند به کشف الگوهای پنهان، استخراج دانش نوین و شناسایی روندهای آینده‌ساز در حوزه‌های مختلف منجر شود. با این‌حال، حجم عظیم اطلاعات موجود، بدون استفاده از ابزارهای فناورانه و تکنولوژی‌های پیشرفته، مدیریت و تحلیل ساخت‌یافته را دشوار می‌سازد.

در این زمینه، پایگاه‌های داده علمی بین‌المللی مانند PubMed، Scopus و Google Scholar و همچنین منابع ملی همچون SID، نقشی کلیدی در نظام علم‌سنجی و تحلیل محتوای پژوهشی ایفا می‌کنند. این پایگاه‌ها علاوه‌بر تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع معتبر، هنگامی که با هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پردازش داده ترکیب شوند، امکان درک عمیق‌تر از ساختار علم، شبکه‌های تحقیقاتی و جریان دانش در رشته‌های گوناگون را فراهم می‌آورند.

باتوجه به ظرفیت عظیم دیتای علمی در پایگاه SID، این مرکز در سال جاری با مشارکت پروژه جهاد علمی، شرکت اهورا و تعدادی از مراکز علمی دانشگاهی اقدام به برگزاری رویدادی تحت عنوان «چالش هوش مصنوعی پژوهیار» کرده است. هدف از برگزاری این رویداد مشارکت اساتید، دانشجویان و متخصصان در حل چالش پیش‌روی پردازش و تحلیل داده‌های علمی برای استفاده حداکثری جامعه علمی دانشگاهی و سیاستگذاران از منابع علمی است. این رویداد، بستری رقابتی برای پژوهشگران، دانشجویان، استارتاپ‌ها و علاقه‌مندان به هوش مصنوعی را فراهم می‌آورد تا توانایی‌های خود در طراحی و توسعه راهکارهای خلاقانه برای پردازش و تحلیل متون علمی و همچنین توسعه ابزارهای هوشمند برای تحلیل محتوای علمی را به نمایش بگذارند.

ثبت‌نام در این رویداد از روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ شروع شده و تا روز سه‌شنبه ۲۵ مهرماه ادامه خواهد داشت. محورهای مسابقه نیز شامل ۱. ساخت گراف دانش از مقالات، ۲. استخراج مراجع و شناسایی روایی، ۳. خوشه‌بندی موضوعی پوششی و سلسله‌مراتبی، ۴. شناسایی ترندهای تحقیقاتی و ۵. کشف خودکار کلیدواژه‌های علمی فارسی و لاتین و معادل معنایی و استخراج بخش‌های کلیدی مقالات خواهد بود که برای برگزیدگان مسابقه جوایز ارزشمند نقدی، امکان استفاده از پروژه کسر خدمت، امکان حمایت از رساله، پایان‌نامه و یا پروژه پسادکتری و همچنین امکان همکاری با شرکت‌ها و مراکز فعال در این حوزه فراهم شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این لینک اقدام به ثبت‌نام کنند.