لهونی: تخصیص سهمیه واردات بدون عوارض گمرکی به مرزنشینان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی، ظهر شنبه در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی با اشاره به سهمیه ۵۴۰ میلیون دلاری واردات کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی، بر ضرورت استفاده بهینه از این ظرفیت قانونی برای ارتقا وضعیت اقتصادی مرزنشینان استان تاکید کرد.
وی افزود: هدف از تخصیص این سهمیه، استفاده حداکثری از آن به نفع جامعه هدف استان است و مسئولان استان باید با فراهم کردن معابر مشخص برای ورود کالا، به بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان کمک کنند.
زرهتن لهونی با بیان اینکه مرزهای استان کردستان بهعنوان دروازههای مهم اقتصادی کشور، نقش قابل توجهی در مبادلات تجاری و رونق اقتصادی ایفا میکنند، اظهار کرد: ما باید از ظرفیتهای موجود بهویژه در زمینه تجارت مرزی بهطور صحیح و بهینه استفاده کنیم تا مردم استان بهویژه مرزنشینان از مزایای اقتصادی آن بهرهمند شوند.
وی همچنین خواستار افزایش تعداد خانوارهای بهرهمند از مزایای قانون تجارت مرزی و تقویت تعامل با کارگزاران گمرکی دارای اهلیت شد.
استاندار کردستان در ادامه افزود: یکی از چالشهای جدی در این حوزه، عدم تحقق کامل منافع پیشبینیشده در قانون برای مرزنشینان است.
وی تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر هنوز بسیاری از مزایای این قانون برای مرزنشینان محقق نشده و پیگیری سریع این موضوع باید در دستور کار مسئولان استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت سلامت و امنیت غذایی جامعه، تاکید کرد که توسعه صادرات کالاهای سلامتمحور باید از اولویتهای اصلی استان باشد.
زرهتن لهونی افزود: برای تأمین سلامت مردم و امنیت غذایی جامعه، باید از ظرفیت مرزهای استان در راستای توسعه صادرات کالاهای سلامتمحور به کشورهای همسایه بهرهبرداری شود.
استاندار کردستان همچنین یادآور شد: استفاده از این ظرفیتها نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی استان کمک میکند، بلکه میتواند باعث تقویت روابط تجاری و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و گسترش بازارهای صادراتی برای تولیدات داخلی گردد.
در پایان، زرهتن لهونی با اشاره به ضرورت تعامل هر چه بیشتر بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی، از دستگاههای اجرایی خواست تا با هماهنگی و همکاری لازم، بسترهای مناسب برای تحقق این اهداف اقتصادی فراهم کنند.
