لهونی: استفاده حداکثری از قانون تجارت مرزنشینان در کردستان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان اظهار کرد: برای جلوگیری از قاچاق سوخت در حوزه کشاورزی، باید شأن و جایگاه کشاورزان در روندهای کنترلی حفظ شود.

وی به قانون تجارت مرزنشینان پرداخت و گفت: استان سالانه سهمیه ای در این قانون دارد که تاکنون ۶ درصد آن جذب شده و باید تلاش شود.

وی خاطر نشان کرد: کردستان بیشترین سهمیه را در حوزه کولبری دارد و ۵۴۰ میلیون دلار سهمیه استان است و باید بتوان از آن استفاده کرد.

استاندار کردستان یادآور شد: سال گذشته ۲۸ میلیون دلار کالا از بازارچه‌های مرزی سقف کردستان بود در حالیکه امسال افزایش یافته و باید تعداد کارگزاران افزایش یابد.

باید حداکثر بهره را از امتیازات قانون تجارت مرزنشینان ببریم

لهونی اذعان کرد: باید تلاش شود حداکثر بهره را از امتیازات قانون تجارت مرزنشینان ببریم و گرچه با تاخیر آیین نامه اجرایی آن ابلاغ شد اما امتیاز را داریم که در طول سال بدون پرداخت عوارض ورودی کالا وارد کشور شود و تلاش میکنیم از ظرفیت این قانون استفاده کامل شود.

وی اضافه کرد: تاکید ما بر اجرای قانون و تسهیل در انجام پروسه است و قطعاً در مسیر اجرا به خاطر نوپا بودن قانون گیرهایی وجود دارد اما باید تلاش شود استان بتواند با اجرای قانون پذیرای گردشگری اقتصادی بیشتری باشد.

به گفته وی، وقتی مسیرهای اداری و اجرایی تسهیل شود «مسافران و گردشگران بیشتری» جذب خواهند شد که گگحضورشان به رونق اقتصادی شهرستان‌های مرزی منجر می‌شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد: بازتاب و تبلیغ این ظرفیت‌ها از سوی فرمانداران در سایر استان‌ها خصوصاً استان‌های همجوار افزایش یابد تا خریداران تشویق به سفر و خرید از بازارچه‌های مرزی شوند.

پیشنهاد بازگشایی آزمایشی حداقل یک معبر مرزی در کردستان

استاندار افزود: یکی از اقدامات پیشنهادی، بازگشایی آزمایشی حداقل یک معبر مرزی در یکی از شهرستان‌ها برای رفع ایرادات اجرایی و تجربه‌محور کردن فرایند است تا از سهمیه ۵۴۰ میلیون دلاری تخصیص‌یافته بهره‌برداری عملیاتی صورت پذیرد.

لهونی در پایان تاکید کرد: باید راهکاری پیش‌بینی شود تا افراد محلی مانند کارگزاران مرزنشین و کولبران بتوانند به‌صورت انفرادی و با وسایل ساده (گاری) کالا را وارد و اظهار کنند تا هم درآمد کارگری آنان افزایش یابد و هم توزیع کالا در بازارچه‌های مرزی صورت گیرد.