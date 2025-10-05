ازهاری: فرایند واردات کالا برای کولبران از مرزهای کردستان مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری عصر یکشنبه در سفر یکروزه به شهرستان بانه و بازدید از مرز سیرانبند، از روند اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی و اشتغال مرزنشینان در این استان بازدید و به بررسی مسائل اجرایی آن پرداخت و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دستگاههای اجرایی استان مکلف شدند طی یک هفته آینده، فرایند واردات کالا از مرزهای استان را بهصورت انفرادی برای کولبران مشخص کنند.
وی هدف اصلی این قانون را ایجاد اشتغال پایدار و بهبود شرایط معیشتی مرزنشینان عنوان کرد و افزود: با توجه به گذشت دو ماه از اجرای این قانون در استان کردستان، امروز مشکلات و چالشهای اجرایی مرتبط با آن شناسایی و بررسی شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به آییننامه اجرایی این قانون گفت: در این آییننامه پیشبینی شده که واردات کالا بهصورت تجمیعی یا انفرادی انجام شود و بر اساس ظرفیتهای قانونی، شرایطی برای کولبرانی که پیشتر از این طریق امرار معاش میکردند؛ فراهم شده تا بتوانند در قالب واردات انفرادی بهطور قانونی و سازمانیافته فعالیت کنند.
وی خاطر نشان کرد: ساماندهی فعالیتهای کولبری امری ضروری است و اجرای این طرح میتواند بهعنوان یک راهکار مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی مرزنشینان و فراهم آوردن فرصتهای شغلی پایدار برای آنها نقشآفرینی کند.
این در حالی است که از زمان آغاز اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی، استان کردستان با چالشهایی همچون عدم شفافیت در فرآیندها و ضعف در اطلاعرسانی مواجه بوده است که به گفته مسئولان، در حال بررسی و رفع این مشکلات هستند تا از این طریق شرایط بهتری برای مرزنشینان و کولبران فراهم شود.
اجرای موفق این طرح میتواند موجب کاهش فشارهای اقتصادی بر کولبران و فراهم کردن بستری قانونی برای آنها باشد که نه تنها از لحاظ اقتصادی به نفع مرزنشینان است، بلکه در راستای جلوگیری از قاچاق کالا و ارتقای نظم اقتصادی منطقه نیز مؤثر خواهد بود.
