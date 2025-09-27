لزوم ترویج گسترده فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل زارعی بعدازظهر شنبه در مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس بر ضرورت معرفی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به جانفشانی رزمندگان اسلام در راه تقویت دین و انقلاب اسلامی، گفت که توکل و تقوا باعث شده آرامگاه شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم امروز به محلی مقدس و محل تجمع مردم تبدیل شود.

زارعی با اشاره به عملکرد بنیاد شهید و حفظ آثار در جمع‌آوری و نشر خاطرات شهدا اظهار داشت: باید تلاش بیشتری برای معرفی شهدا در مساجد و محلات انجام شود، زیرا متأسفانه بخش قابل توجهی از مردم حتی نام شهدای محل خود را نمی‌شناسند.

وی تأکید کرد که گنجاندن سیره شهدا در کتاب‌های درسی به ویژه برای نوجوانان و جوانان بسیار اهمیت دارد و این گروه سنی باید نقش محوری در برگزاری یادواره‌ها و حفظ یاد شهدا داشته باشند.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران تصریح کرد: ایمان رزمندگان و دعاهای مستمر در جبهه‌ها موجب زنده نگه داشتن روح دفاع مقدس شد و باعث موفقیت‌های متعدد شد.

وی انتقال آموزه‌های دفاع مقدس به دانش‌آموزان را ضروری دانست و بیان کرد: باید سیره شهدا با زبانی متناسب با نسل جدید بیان شود. همچنین به معرفی شهدا در نمازهای یومیه و جمعه تأکید کرد و گفت فعالیت‌های هنری جذاب در مدارس ابتدایی می‌تواند نقش مؤثری در شناساندن شهدا به کودکان داشته باشد.

زارعی همچنین از اجرای طرح جایگزینی آموزش‌های دفاع مقدس به جای مجازات حبس در نیروهای مسلح استان خبر داد و بر اهمیت تکمیل موزه دفاع مقدس و مقاومت مازندران به عنوان مرکزی فرهنگی و گردشگری تأکید کرد.