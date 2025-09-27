سرمایه گذاری برای تولید در خراسان جنوبی؛چشم اندازی که نوید تحول می دهد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: با گذشت نیمه نخست سال ۱۴۰۴، خراسان جنوبی تلاش میکند تصویر روشنتری از مسیر توسعه اقتصادی خود ارائه دهد. در سالی که شعار آن «سرمایهگذاری برای تولید» تعیین شده، نگاه استان به جذب سرمایه و توسعه زیرساختها بیش از هر زمان دیگری متمرکز شده است. آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، تبدیل شعار سال به یک دستورالعمل عملیاتی برای مدیران و دستگاههای اجرایی است؛ فراتر از نماد و عنوان، این رویکرد، برنامهریزی، پایش و سنجش عملکرد را در مرکز توجه قرار داده است.
یکی از نکات قابل توجه، ورود فناوری و ابزارهای نوین به فرآیند سرمایهگذاری است. کیف دیجیتال سرمایهگذاری استان نمونهای از این رویکرد است که توسط وزیر کشور نیز رو نمایی شد و به سرمایهگذاران امکان میدهد پیش از هر اقدام عملی، تصویر کاملی از فرصتها، مجوزها و ظرفیتهای بومی داشته باشند. این اقدام نه تنها موجب شفافیت در فرآیند سرمایهگذاری میشود، بلکه بهرهوری منابع و زمان را نیز افزایش میدهد؛ نشانهای از تغییر نگاه سنتی به یک مدل مدرن و پاسخگو.
همزمان، روند جذب سرمایهگذاری خارجی و تمرکز بر حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نشان میدهد خراسان جنوبی به دنبال ایجاد مزیت رقابتی پایدار است. پروژههای جدید با مشارکت کشورهای خارجی و توجه به اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم، میتواند زمینه ارتقای اقتصاد محلی و کاهش اثرات محدودیتهای تحریمی را فراهم کند.
با این حال، چالش اصلی استان در سال جاری، تداوم این مسیر و تبدیل فرصتها به پروژههای عملیاتی است. ترکیب ابزارهای دیجیتال، مجوزهای شفاف و پایش مستمر شاخصها، کلید موفقیت در نیمه دوم سال خواهد بود. خبرنگار مهر در ادامه این گزارش، به گفتوگو با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان پرداخته تا تصویری روشن از اقدامات شش ماهه نخست و چشمانداز پیش روی خراسان جنوبی ارائه دهد.
*جناب آقای ذاکریان، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ دستگاههای اجرایی استان چه اقداماتی برای تحقق شعار سال انجام دادهاند؟
ذاکریان: ابتدا لازم میدانم هفته دفاع مقدس را گرامی بدارم و همچنین آغاز سال تحصیلی جدید را به معلمان و دانشآموزان تبریک عرض کنم. همانطور که اشاره فرمودید، امروز ما نیمی از سال ۱۴۰۴ را پشت سر گذاشتهایم. اگر به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دو دهه اخیر نگاه کنیم، میبینیم که بخش عمدهای از شعارهای سال رنگ و بوی اقتصادی داشته است؛ از تولید و اشتغال گرفته تا سرمایهگذاری و اقتصاد مقاومتی. این نامگذاریها صرفاً نمادین نیست بلکه باید بهعنوان یک فرمان اجرایی سرلوحه مدیران و مسئولان قرار گیرد.
در سال جاری نیز با توجه به نیاز کشور به تولید و اشتغال بیشتر، و در عین حال فشار تحریمها و ضرورت رشد اقتصادی، شعار سال بر محور «سرمایهگذاری برای تولید» تعیین شد. در همان روزهای ابتدایی سال، مشخصاً هفتم فروردین، به ابتکار استاندار خراسان جنوبی نخستین جلسه ستاد تحقق شعار سال با حضور مدیران اجرایی برگزار شد، حتی پیش از آنکه مصوبه هیئت وزیران ابلاغ شود.
تا امروز ۷ جلسه ستاد برگزار شده و دستاوردهای ارزشمندی داشته است. بخشی از همین دستاوردها شامل تولید محتوای مکتوب و کیف دیجیتال فرصتهای سرمایهگذاری است که پیشتر نیز رونمایی شد.
تعداد ۱۷۱ برنامه عملیاتی در راستای تحقق شعار سال توسط ۲۳ دستگاه اجرایی استان ارائه شده است و گزارش پیشرفت فیزیکی برنامهها به صورت ماهانه توسط دبیرخانه اخذ و مورد پایش قرار میگیرد.
*به «کیف دیجیتال سرمایهگذاری» اشاره کردید. لطفاً کمی بیشتر درباره این ابتکار توضیح دهید.
ذاکریان: بله. این کیف در واقع مجموعهای جامع از ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری استان است که به صورت الکترونیکی گردآوری شده و جالب است بدانید که حتی خود کیف فیزیکی هم از چرم شتر و تولید داخل استان ساخته شده تا نمادی از ظرفیتهای بومی باشد.
در این کیف، اطلاعات کامل بیش از ۱۲۰ فرصت سرمایهگذاری استان، مجوزهای بینام، سند راهبردی توسعه سرمایهگذاری، کتابها و ویژهنامههای مرتبط و حتی جزئیات زمینهای اختصاصیافته (از جمله وضعیت آب، برق، گاز، فیبر نوری، فاصله از جاده و فرودگاه و …) درج شده است.
این کار هم موجب صرفهجویی در وقت سرمایهگذاران میشود و هم هزینههای آنان را کاهش میدهد؛ چراکه همه اطلاعات اولیه به صورت شفاف و آماده در اختیارشان قرار دارد. قابل توجه است که کیف دیجیتال خراسان جنوبی را وزیر کشور در برنامه گفتگوی خبری رونمایی کرد.
چه شاخصهایی برای سنجش عملکرد دستگاههای اجرایی در تحقق شعار سال در نظر گرفته شده است؟
وزارت کشور ۱۸ شاخص اصلی را برای ارزیابی عملکرد استانها ابلاغ کرده است. این شاخصها بیشتر دستگاههای اولویتدار را پوشش میدهند؛ از جمله اداره کل امور اقتصادی و دارایی، صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، دستگاههای تأمین زیرساخت مثل انرژی، همچنین بانکها و حتی دستگاه قضائی.
در خصوص اداره کل امور اقتصادی و دارایی مهمترین شاخصها شامل عملکرد مرکز خدمات سرمایهگذاری، فرصتهای سرمایهگذاری، صدور مجوزهای بینام و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
*لطفاً درباره جذب سرمایهگذاری خارجی استان هم گزارشی ارائه کنید.
ذاکریان: در یک سال اخیر ۱۷ پروژه سرمایهگذاری خارجی جدید به ارزش ۹۵ میلیون دلار در استان مصوب شده که ۷ پروژه آن با ارزش ۴۵ میلیون دلار به بهرهبرداری رسیده و ۳۳۰ شغل مستقیم ایجاد کرده است.
از این میان، سه پروژه مربوط به نیروگاههای خورشیدی در خوسف و سربیشه بوده که ۲ نیروگاه ۳مگاواتی در خوسف و یکی از آنها با ظرفیت ۱۰ مگاوات در سربیشه به بهرهبرداری رسید. پروژه سربیشه موجب شد این شهر بهعنوان نخستین شهر بدون خاموشی از محل نیروگاه خورشیدی با سرمایهگذاری خارجی معرفی شود.
هماکنون ۱۰ پروژه سرمایهگذاری خارجی دیگر با بیش از ۶۲ میلیون دلار سرمایه در دست اجراست و در شش ماهه نخست ۱۴۰۴ نیز ۶ مجوز سرمایهگذاری خارجی در قالب ۷ پروژه صادر شد که عمدتاً در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر با مجموع ارزش بیش از ۳۰ میلیون دلار است.
این پروژهها توسط سرمایهگذارانی از چین، امارات و بریتانیا اجرا میشود و پیشبینی میکنیم حدود ۸۵۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
*در خصوص مجوزهای بینام و نواحی عاری از مجوز هم توضیح دهید.
ذاکریان: تعداد کل نواحی عاری از مجوز که بر اساس خروجی اطلس سرمایه گذاری استان تعیین شده مشتمل بر ۷۷۷ زمین میباشد که ۴۳۷ زمین زیر ۵ هکتار است.
تا امروز ۲۰۹ مجوز بینام خارج از شهرکها و ۷۶ مجوز داخل شهرکها صادر کردهایم. این مجوزها در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری تفکیک شدهاند.
با مرور اقدامات شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، روشن میشود که خراسان جنوبی در مسیر عملیاتی کردن شعار «سرمایهگذاری برای تولید» گامهای قابل توجهی برداشته است. از صدور مجوزهای بینام گرفته تا راهاندازی کیف دیجیتال سرمایهگذاری و جذب پروژههای خارجی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، همه نشاندهنده تلاش استان برای ایجاد شفافیت، کاهش زمان و هزینه سرمایهگذاری و بهرهبرداری از ظرفیتهای بومی است. استمرار این روند و همراهی همه دستگاههای اجرایی میتواند زمینه تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در استان را فراهم کند.
