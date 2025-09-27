به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتشارات نردبان با رونمایی از مجموعهای تازه از قصههای صوتی کودک و نوجوان، گام دیگری در مسیر تقویت فرهنگ مطالعه و قصهگویی برداشته است. این آثار با روایت حرفهای و محتوای آموزنده، تلاش دارند دنیای قصهها را به شکل نوین و جذاب به خانههای کودکان بیاورند.
چرا کتابهای صوتی مهماند؟
پژوهش «انجمن ملی سوادآموزی» نشان میدهد حدود ۶۹.۵٪ از کودکان و نوجوانان معتقدند کتابهای صوتی درک مطالب کتاب را برایشان آسانتر میکند. کتابهای صوتی همچنین به کودکانی که در خواندن مشکل دارند کمک میکنند تا به داستانها و ایدههایی دسترسی داشته باشند که شاید در حالت عادی برایشان دشوار باشد.
منابع متعددی در ایران و کشورهای دیگر این ادعا را تایید میکنند که وقتی کودک گوش میدهد و تصویر آماده نمیبیند، مجبور است خودش صحنهها، شخصیتها و فضاها را در ذهن تصور کند. این امر قدرت تخیل، تصویرسازی ذهنی و تمرکز شنیداری او را تقویت میکند؛ در حالی که رسانههای تصویری همه چیز را آماده به او نشان داده و نیاز به تخیل را کاهش میدهند.
همچنین کتابهای صوتی کودکان را در معرض زبان غنی قرار میدهند؛ واژههای جدید، ساختارهای متنوع جمله و تلفظ درست، همگی باعث تقویت دایره واژگان و مهارت درک مطلب میشوند. این امکانی است که در سرگرمیهای تصویری کمتر فراهم میشود.
براساس دادهها، سرگرمیهای تصویری مانند تلویزیون یا بازیهای ویدیویی معمولاً به زمان طولانی خیره شدن به صفحه نیاز دارند که میتواند باعث خستگی چشم، اختلال خواب (به دلیل نور آبی) و کاهش تحرک جسمی شود. گوش دادن به کتابهای صوتی این مشکلات را ندارد. همین موضوعات است که نقش استفاده از کتاب صوتی در زندگی روزمره کودکان را پررنگتر میکند.
کتابهای صوتی جدید نردبان
انتشارات نردبان طی سالهای اخیر بخش «قصه های کودکانه» را به وبسایت خود اضافه کرده است. گروههای حرفهای از هنرمندان در ساخت این کتابهای صوتی مشارکت دارند و آثاری خلق کردهاند که روایتگری حرفهای، زبان ساده و آموزنده، موسیقی و جلوههای صوتی جذاب دارند.
این آثار برای گروههای سنی مختلف از خردسالان تا نوجوانان تولید شدهاند و موضوعاتی همچون داستانهای خانوادگی، هیجانی، مهارتهای زندگی، ارزشهای اخلاقی و اجتماعی و واقعیتهای زندگی کودکانه را در بر میگیرند.
همانطور که گفته شد در روایتگری این آثار از زبانی ساده و حرفهای با صدای گویندگان مجرب استفاده شده است و جلوههای صوتی متنوع، تجربه شنیداری لذتبخشی را برای کودکان فراهم کرده است.
برخی از این داستانها بهطور ویژه برای زمان خواب طراحی شدهاند و ریتمی آرام دارند تا لحظات قبل از خواب کودک را دلنشینتر کنند. بنابر این کودکان میتوانند داستانهایی مانند فرانکلین کمک میکنند، تیغ تیغو، من باید همیشه برنده باشم، پسر نامریی و.... را به سادگی در هر زمان و مکانی بشنوند.
با دانلود رایگان قصههای صوتی کودکانه والدین میتوانند همراه فرزندان خود به قصههای این مجموعه گوش دهند. هدف این آثار نهتنها سرگرم کردن کودکان، بلکه تقویت مهارتهای زبانی، اجتماعی و عاطفی آنها و ایجاد عادت شنیدن و علاقه به مطالعه است.
کارشناسان چه میگویند؟
پروین پناهی نویسنده حوزه کودک و قصه گو معتقد است قصهگویی و کتاب صوتی برای رشد ذهنی کودکان اهمیت زیادی داشته و تأثیرات مثبت بسیاری بر روی توسعه شناختی، عاطفی و اجتماعی آنها دارند.
او میگوید: قصهها دنیای جدیدی را به روی کودک باز میکنند و به او این امکان را میدهند که با شخصیتها، مکانها و موقعیتهای مختلف آشنا شود. این تجربهها تخیل و خلاقیت کودک را تقویت میکند.همچنین شنیدن داستانها و کتابهای صوتی به کودک کمک میکند تا دایره لغات خود را گسترش دهد، با ساختارهای زبانی آشنا شود و تواناییهای شنیداری خود را تقویت کند.
پرورش مهارتهای اجتماعی و عاطفی و تقویت تمرکز و توجه دیگر نکاتی است که او به آنها اشاره دارد: «قصهها معمولاً به موضوعات عاطفی و اجتماعی میپردازند، مانند دوستی، همدردی و حل تعارضات. کودک با شنیدن این داستانها میتواند احساسات و رفتارهای مختلف را درک کرده و در زندگی واقعی به کار گیرد.
خوب است بدانیم گوش دادن به قصهها نیاز به تمرکز دارد. این فعالیت میتواند به کودکان کمک کند تا مهارتهای توجه و تمرکز خود را بهبود بخشند.»
او که دو دوره داور جشنواره تولید کتابهای صوتی برای کودکان و نوجوانان بوده است در ادامه صحبتهایش میگوید: «قصهگویی و کتاب صوتی میتوانند عشق به کتاب و مطالعه را در کودکان ایجاد کنند. وقتی کودکان از شنیدن داستان لذت ببرند، احتمال بیشتری دارد که به مطالعه دلبسته شوند.
داستانها معمولاً مضمونهای فرهنگی و اخلاقی را منتقل میکنند. از این طریق، کودکان با ارزشها، سنتها و فرهنگهای مختلف آشنا میشوند. فراموش نکنیم که یادگیری داستانها و شخصیتها به تقویت حافظه کمک میکند. کودکان یاد میگیرند که جزئیات داستانها را به خاطر بسپارند و آنها را بازگو کنند.»
او به عنوان مروج کتاب عنوان میکند که نمیتوان نقش والدین در استفاده از کتابهای صوتی برای کودکان را ندیده گرفت. پناهی عنوان میکند که والدین میتوانند با دقت به انتخاب کتابهای صوتی مناسب و مطابق با سن و علاقه کودک بپردازند. این انتخاب میتواند بهطور قابل توجهی بر کیفیت تجربه شنیداری کودک تأثیر بگذارد.
او در ادامه سخنانش میگوید: «والدین میتوانند محیطی دلپذیر و آرام برای گوش دادن به کتابهای صوتی فراهم کنند. این فضای مناسب باعث میشود که کودک بهتر بتواند به داستانها گوش فرا دهد و از آنها لذت ببرد. یک پدر و مادر میتوانند همراه کودک خود به گوش دادن به کتابهای صوتی بپردازند و پس از پایان داستان، درباره آن صحبت کنند. این گفتگوها میتوانند به تفهیم بهتر محتوا، توسعه مهارتهای گفتوگویی و ایجاد ارتباط عاطفی کمک کنند.»
عضو پیوستهی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان سخنان خود را این چنین ادامه میدهد: «والدین میتوانند بر محتوای آموزشی کتابهای صوتی نظارت داشته باشند تا مطمئن شوند که آنها ارزشهای مثبت و پیامهای مناسبی را به کودک منتقل میکنند.
آنها این امکان را دارند که کودکان را به تکرار داستانها، بیان شخصیتها و تجزیه و تحلیل موضوعات ترغیب کنند. چرا که این کار به تقویت مهارتهای زبانی و نوبتدهی کمک میکند.
آنها بایستی به ایجاد عادت گوش دادن به کتابهای صوتی در زندگی روزمره کودکان توجه کنند. قرار دادن زمان مشخص برای گوش دادن به داستانها، مانند در زمان خواب یا هنگام سفر، میتواند این عادت را تقویت کند.»
رسالت انتشارات نردبان
انتشارات نردبان با این پروژه، نقشی مهم در پیوند سنت قصهگویی قدیمی -که در فرهنگ ما ریشه دارد- با ابزارهای نوین صوتی ایفا میکند. این ناشر کودک و نوجوان با ارائه این آثار صوتی، مسیر گسترش فرهنگ کتابخوانی و قصهخوانی را ادامه میدهد؛ نه فقط با تولید کتاب مکتوب، بلکه با استفاده از صوت و داستانهای شنیداری که میتوانند در محیط خانه، سفر، زمان پیش از خواب و موقعیتهایی که خواندن امکانپذیر نیست، مورد استفاده قرار گیرند.
