سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هرسین منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هرسین انجام شد.

آئین معارفه و تکریم مدیران سابق و جدید این اداره بعد از ظهر شنبه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، برگزار شد.

طی این مراسم از زحمات نجاتعلی براری تقدیر و غلام رضا ملکیان به عنوان سرپرست جدید معارفه شد.

گفتنی است، غلامرضا ملکیان؛ پیش از این در سمت‌های رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرسین و کنگاور مشغول به فعالیت بوده و هم اکنون مسئولیت سرپرست این اداره را عهده دار شد.