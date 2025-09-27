  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هرسین منصوب شد

کرمانشاه- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، در حکمی غلامرضا ملکیان را به‌ عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هرسین منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هرسین انجام شد.

آئین معارفه و تکریم مدیران سابق و جدید این اداره بعد از ظهر شنبه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع و حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، برگزار شد.

طی این مراسم از زحمات نجاتعلی براری تقدیر و غلام رضا ملکیان به عنوان سرپرست جدید معارفه شد.

گفتنی است، غلامرضا ملکیان؛ پیش از این در سمت‌های رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرسین و کنگاور مشغول به فعالیت بوده و هم اکنون مسئولیت سرپرست این اداره را عهده دار شد.

کد خبر 6603842

