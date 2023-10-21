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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۴

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه معارفه شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه معارفه شد

کرمانشاه- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با حضور مدیرکل استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه با حضور رمضانی مدیرکل استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شعبانی معاون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استاندار کرمانشاه و و جمعی از مسئولان و اصحاب فرهنگ و هنر مراسم تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در سالن آمفی تئاتر کانون پرورش فکری این شهر برگزار شد.

در این مراسم پوریا جلالی طی حکمی از سوی «محمد مهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدیرکل این اداره کل استان کرمانشاه منصوب و معارفه شد.

پوریا جلالی پیش از این به عنوان معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمانشاه، دبیر کمیسیون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمانشاه و مدرس دانشگاه فعالیت داشته است.

گفتنی است، پیش از این علی صفدری مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه را بر عهده داشت که با حکم استاندار کرمانشاه به سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری منصوب شد.

کد مطلب 5917643

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