«کنگره شهدای استان سمنان» الگویی ملی برای تکریم شهیدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی غروب شنبه در گفتوگو با خبرنگاران در حاشیه بازدید از نمایشگاههای دومین کنگره ملی سههزار شهید استان سمنان ضمن گرامیداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس با بیان اینکه برگزاری این کنگره اقدامی در خور تقدیر برای همین منظور است، ابراز داشت: باید قدردان ایثارگرانی باشیم که برای امنیت امروز ما از جان خود گذشتند.
وی با بیان اینکه نسبت به جمعیت سمنان دارای بیشترین تعداد شهید و جز سه استان اول کشور در این زمینه است، افزود: برگزاری این کنگره راهی برای زنده نگهداشتن یاد شهدا است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه این کنگره قابل الگو برداری در کشور است، ابراز داشت: ابداعات و نوآوریهای خوبی در این کنگره اجرا شده است.
سلیمانی با بیان اینکه صحنههای بسیار زیبایی در این نمایشگاه و کنگره به نمایش گذاشته شد، تصریح کرد: از این دستاوردها در سطح کشور استفاده میشود.
وی با تقدیر از بازآفرینی صدر اسلام پیروزی انقلاب و دستاوردهای انقلاب در این کنگره، افزود: این اقدامات برای نخستین بار در سمنان اجرا و قابل تعمیم در مابقی استانها است.
نظر شما