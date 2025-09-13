به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر شنبه در نشست خبری دومین کنگره سه هزار شهید استان سمنان به میزبانی سپاه سمنان با بیان اینکه هر ۱۰ سال یک کنگره شهدا در استان برگزار میشود، ابراز داشت: در مسیر برگزاری این کنگره استفاده از هنرمندان، کتابها، انیمیشن و غیره در دستور کار است.
وی با بیان اینکه تمام هم و غم برگزاری این کنگره ترویج فرهنگ شهدا و ایثارگری است، افزود: از ۳۱ شهریور لغایت پنجم مهرماه هر شب برای گروههای مختلف جامعه برنامههای خاص اجرا خواهد شد.
استاندار سمنان بابیان اینکه تلاش شد از خلاقیت و نوآوریهای جدید استفاده شود، ابراز داشت: انتقال تجربیات و ارزشهای دفاع مقدس در بستر فضای جدید و هوش مصنوعی خواهد بود.
کولیوند با بیان اینکه از همه ظرفیتهای استان برای برگزاری این کنگره استفاده خواهد شد، تصریح کرد: میکوشیم تا همه شهرهای استان سمنان در برگزاری این رویداد دخیل داده شوند.
وی با تاکید بر اینکه زمینه برای بازدید و حضور دانش آموزان، دانشجویان، طلاب و سایر اقشار مختلف جامعه از این کنگره فراهم است، افزود: طی پنج شب برنامههای مختلفی برگزار و مردم میتوانند از آن متنعم شوند و برنامه اختتامیه جامع نیز در انتها برگزار خواهد شد.
