سرلشکر رحیم صفوی: قدرت اصلی ما در ایمان و وحدت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی، عصر امروز پنجشنبه ۳ مهر در اولین سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله و شهید عباس نیلفروشان که در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یادوخاطره هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: استان اصفهان در تاریخ انقلاب اسلامی، نقشی مهم و تاریخی داشته که تعداد زیاد شهدای این استان گواه ایثارگری و فداکاریهای مردم این استان است.
وی افزود: اولین حکومتنظامی کشور در اصفهان تشکیل شد و اگر اصفهانیها نبودند، امنیت کردستان هم تأمین نمیشد. در جنگ هشت ساله لشکرهای مقدس امام حسین (ع)، ۸ نجفاشرف، قمربنیهاشم، ۲۵ کربلا، هوانیروز و توپخانه اصفهان پیشتاز و خطشکن بودند.
به گزارش ایسنا، مشاور عالی فرمانده کل قوا بیان کرد: ما از مرگ نمیترسیم، چرا که باور داریم مرگ آغاز زندگی بهتر و جاودانه در آخرت است. بنابرابن قدرت عشق و ایمان نیز فراتر از هر نیروی مادی و تسلیحاتی است و این عشق و ایمان بود که دلهای رزمندگان را در سختترین لحظههای جنگ مقاوم نگه داشت.
سرلشکر صفوی با بیان اینکه ایران و انقلاب اسلامی با ایثارگری شهدا، ماندگار خواهد بود، ادامه داد: فرماندهان و رزمندگان شهید از صمیم قلب و با همه وجود برای حفظ اسلام، ایران و انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردند، امروز ما نیز آمادهایم تا مسیر شهدا را ادامه دهیم و در راه آرمانهای آنان گام برداریم و این میراث گرانبها را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
وی با اشاره به ضرورت حفظ وحدت در کشور گفت: قدرت اصلی ما در ایمان و وحدت است، چنان که در طول تاریخ انقلاب، مردم ایران با حفظ وحدت، صبر و مقاومت در برابر دشمنان ایستادگی کردند.
مشاور عالی فرمانده کل قوا با اشاره مقام شهید نیلفروشان افزود: به گفته پدر سردار نیلفروشان، این شهید بزرگوار از همان دوران کودکی عاشق مبارزه با رژیم صهیونیستی و نابودی این رژیم منحوس بود.
در این مراسم و به مناسبت هفته دفاع مقدس، قبور مطهر شهدا در گلستان شهدای اصفهان گلباران و از مجموعه شعر شهید عباس نیلفروشان نیز رونمایی شد.
