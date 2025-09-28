  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴

ادای احترام قالیباف به ۳هزار شهید استان سمنان

سمنان- محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در آغاز سفر خود به استان سمنان، با ادای احترام به سه هزار شهید این استان، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بعدازظهر یکشنبه در رأس هیئتی وارد استان سمنان شد و مورد استقبال رسمی مقامات این استان قرار گرفت.

وی در اولین برنامه خود به گلزار شهدای گمنام در محل استانداری سمنان رفت تا نسبت به سه هزار شهید استان ادای احترام کند.

جمعی از نمایندگان مجلس و همچنین مسئولان قوه مقننه همچنین مقامات ارشد استان سمنان به خصوص نماینده ولی فقیه در استان و همچنین استاندار، نمایندگان مجلس در این مراسم، قالیباف را همراهی می‌کنند.

رئیس مجلس قرار است در مراسم اختتامیه دومین اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان سخنرانی کند.

این اجلاسیه سی و یکم شهریور ماه در مصلی امیرالمومنین علیه السلام سمنان آغاز به کار کرده بود. همچنین گفتنی است این دومین اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان بعد از اجلاسیه اول در سال ۹۴ و به میزبانی شاهرود است.

