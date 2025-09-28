ادای احترام قالیباف به ۳هزار شهید استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بعدازظهر یکشنبه در رأس هیئتی وارد استان سمنان شد و مورد استقبال رسمی مقامات این استان قرار گرفت.

وی در اولین برنامه خود به گلزار شهدای گمنام در محل استانداری سمنان رفت تا نسبت به سه هزار شهید استان ادای احترام کند.

جمعی از نمایندگان مجلس و همچنین مسئولان قوه مقننه همچنین مقامات ارشد استان سمنان به خصوص نماینده ولی فقیه در استان و همچنین استاندار، نمایندگان مجلس در این مراسم، قالیباف را همراهی می‌کنند.

رئیس مجلس قرار است در مراسم اختتامیه دومین اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان سخنرانی کند.

این اجلاسیه سی و یکم شهریور ماه در مصلی امیرالمومنین علیه السلام سمنان آغاز به کار کرده بود. همچنین گفتنی است این دومین اجلاسیه بزرگ سه هزار شهید استان سمنان بعد از اجلاسیه اول در سال ۹۴ و به میزبانی شاهرود است.