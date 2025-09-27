فرمانده سپاه قزوین: انسجام و مدیریت هوشمندانه رمز پیروزی ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در یادواره شهدای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین که شامگاه شنبه برگزار شد با اشاره به مفهوم «مهندسی جامعه» گفت: اگر بنای جامعه بر پایه ایمان، فداکاری و باورهای قوی ساخته شود نه تنها در روز حادثه نه‌تنها فرو نمی‌ریزد، بلکه مایه آرامش و اقتدار خواهد بود.

وی افزود: امام خمینی (ره) از سال ۱۳۴۲ این بنای عظیم معنوی را پایه‌گذاری کرد؛ بنایی که با تربیت بیش از ۵۰۰ مجتهد تراز اول، بافت فکری و ایمانی ملت ایران را مستحکم ساخت.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با تشبیه شرایط امروز به دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: دشمنان با همان پیش‌فرض اشتباه ضعف ایران، به ما حمله کردند. صدام در سال ۵۹ و رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر، هر دو با تصور نادرست از ناتوانی ایران وارد میدان شدند اما ملت ایران با انسجام ملی، قدرت دفاعی و مدیریت هوشمندانه، نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد.

وی با اشاره به حملات اخیر به مراکز هسته‌ای ایران گفت: آمریکا از روز اول در میدان بود و با طراحی‌های پنهان، لوکیشن‌هایی را برای حمله پیشنهاد داد اما ما تصمیم گرفتیم خودمان انتخاب کنیم و پایگاه العُدید، مرکز فرماندهی آمریکا در غرب آسیا، را هدف قرار دادیم.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) با بیان اینکه پس از این حمله، آمریکا از طریق امیر قطر پیام داد که خواستار پایان درگیری است، اضافه کرد: این نبرد، ادامه راه حاج قاسم بود و ما با حفظ حریت و عزت، مسیر او را دنبال کردیم.

وی اضافه کرد: رژیمی که در جنگ‌های شش‌روزه و ده‌ها سال نبرد، همواره طرف مقابل را به آتش‌بس وادار می‌کرد، این بار خود مجبور به پذیرش آتش‌بس در برابر ملت ایران شد و ملت ایران برای نخستین‌بار آتش‌بس را بر دشمن تحمیل کرد.

رفیعی با بیان اینکه برای نخستین‌بار پس از جنگ جهانی بدون شلیک حتی یک گلوله زمینی دو پایگاه مهم آمریکا مورد حمله قرار گرفتند، اضافه کرد: این اقتدار حاصل فناوری بومی و تلاش دانشمندان ایرانی است.

سردار رفیعی آتانی با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در مدیریت بحران گفت: در روزی که فرماندهان خط مقدم شهید شدند، رهبر انقلاب با آرامش، بدون تسلیت یا تبریک، با چند جمله کوتاه فرماندهی را به دست گرفت و ملت را در کنار نیروهای مسلح قرار داد. این مدیریت بحران در کمتر از هشت ساعت، کشور را از شوک خارج کرد.

وی افزود: در شرایطی که دشمن تصور می‌کرد با حمله به مراکز حساس، ایران را به زانو در می‌آورد، ملت ایران با قدرت موشکی، فناوری پیشرفته و ایمان راسخ، پاسخ قاطع داد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) تاکید کرد: دشمنی که در ابتدا وعده پایان کار ایران در سه روز را داده بود، در روز نهم و دوازدهم به التماس افتاد و خواستار آتش‌بس شد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر در پایان با اشاره به پیام رهبر انقلاب مبنی بر «نترسیدن»، گفت: اگر می‌ترسیدیم، دشمن بر ما غلبه می‌کرد؛ اما ملت ایران گزینه دوم را انتخاب کرد، نترسید، ایستاد و یقه دشمن را گرفت و امروز باید با افتخار بگوییم که این ملت، با مهندسی ایمان، فناوری و رهبری حکیمانه، تاریخ‌ساز شد.