رحمانی: ۲۱ هزار نوزاد و کودک مازندرانی غربالگری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از غربالگری بیش از ۲۱ هزار نوزاد و کودک شیرخوار در ۲۸ مرکز زیرپوشش این نهاد حمایتی در یکسال اخیر خبرداد و گفت که همسو با اجرای این طرح، ۵۵ نوزاد دارای اختلال شنوایی در این استان شناسایی شدند.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران، گفت: طی یک سال گذشته ۲۱۰۴۳ نوزاد و شیرخوار در ۲۸ مرکز غیر دولتی تحت نظارت بهزیستی مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتند.

وی افزود: برای ۲۳ نفر از این نوزادان سمعک تجویز شده و ۳۲ نفر دیگر نیز برای دریافت خدمات تخصصی‌تر پزشکی و جراحی به مراکز درمانی معرفی شدند تا در مجموع، مداخلات لازم برای ۵۵ نوزاد انجام شود.

رحمانی کم‌شنوایی را یک معلولیت پنهان خواند که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر رشد مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی و هیجانی فرد بگذارد.

وی افزود: هرچه سن تشخیص کم‌شنوایی پایین‌تر باشد، امکان دستیابی کودک به مهارت‌های گفتاری و زبانی فراهم‌تر می‌شود. طبق مطالعات، اگر این اختلال تا قبل از ۳ ماهگی تشخیص و تا ۶ ماهگی مداخله شود، کودک می‌تواند مراحل رشد را به طور طبیعی طی کند.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران به دیگر خدمات این نهاد تخصصی حمایتی به جامعه ناشنوایان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۹۱۱۰ فرد ناشنوا و کم‌شنوا تحت پوشش بهزیستی استان هستند.

وی‌گفت: برنامه غربالگری شنوایی نوزادان با هدف تشخیص به موقع و جلوگیری از عوارض مادام‌العمر کم‌شنوایی، در سه سطح «غربالگری، تشخیص قطعی و مداخله درمانی» اجرا می‌شود.