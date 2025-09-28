به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری‌مکی صبح یکشنبه در مجمع ذاکرین اهل بیت (ع) اظهار کرد: عاشورا حادثه‌ای منحصر به گذشته نیست بلکه جریانی همیشگی است که در همه اعصار تکرار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: ما امروز در میانه همان میدان ایستاده‌ایم و باید زندگی خود را به کربلا و مکتب سیدالشهدا (ع) گره بزنیم.

وی با اشاره به خاطراتی از رزمندگان شهید دفاع مقدس افزود: شهیدی شب اعزام به جبهه در مسجد روستا گفت اگر این سر در راه حسین (ع) فدا نشود به درد نمی‌خورد و بعدتر پیکرش بدون سر در باتلاق‌های هور کشف شد و تنها از روی عکسی از امام و دایی‌اش که معلم بود شناسایی شد و این ماجراها نشان می‌دهد که ایمان به سیدالشهدا چگونه مسیر زندگی انسان را متحول می‌کند.

سالاری‌مکی تأکید کرد: امروز شرایط جامعه صحنه جهادی تمام‌عیار است و دشمن با ابزار رسانه، تهاجم فرهنگی و تبلیغات منفی به میدان آمده و ما صاحبان تریبون وظیفه داریم با قدرت پیام عاشورا را منتقل کنیم. همان‌طور که شهدا خون خود را فدای دین کردند، ما باید با زبان و قلم خود در جهاد تبیین حاضر شویم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه بزرگ‌ترین معجزات الهی برای قوم بنی‌اسرائیل نازل شد اما آنان با سامری گمراه شدند، افزود: امروز ما باید مراقب باشیم سامری‌های آخرالزمان با شعارهای فریبنده جامعه را از مسیر ولایت منحرف نکنند.

وی اظهار کرد: تفاوت امت اسلامی ایران با گذشتگان این است که در طول ۱۴۰۰ سال با ایمان و قلم، پایبندی خود به ولایت را اثبات کرده و حاضر نیست کوچک‌ترین توهینی به نایب امام زمان (عج) را بپذیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: مزیت مؤمنان آخرالزمان همین است که با وجود ندیدن معجزات انبیا، ایمانشان به مراتب راسخ‌تر است و این سرمایه عظیم باید در هیئت‌ها تقویت شود چرا گه هیئت تنها محل عزاداری نیست بلکه سنگر تربیت انسان عاشورایی و مرکز تولید محتوا برای جامعه ایمانی است.

سالاری‌مکی با اشاره به ضرورت انسجام اجتماعی تصریح کرد: امام جامعه بر مردم بیش از هر نخبه‌ای تکیه می‌کند، چون این مردم‌اند که با ایمان و صلابت صحنه را نگه می‌دارند و بنابراین اگر رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیین، هوشیاری و مقابله با سازش تأکید دارند، وظیفه ماست که از تریبون هیئت‌ها پیام روشن عاشورا را به نسل‌ها منتقل کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر جایگاه ویژه مجالس اهل‌بیت (ع) افزود: هیئت‌ها انسان را متحول می‌کنند، امید می‌بخشند و او را به سیدالشهدا پیوند می‌زنند.

وی یادآور شد: این سرمایه بزرگ انقلاب اسلامی است که باید پاس داشته شود و به برکت این مجالس و این جهاد عظیم، امیدواریم خراسان جنوبی و سراسر کشور به الگویی موفق در ترویج فرهنگ عاشورا و آمادگی برای ظهور تبدیل شوند.