۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۴

روش نوین محققان ایرانی برای ترمیم ضایعات نخاعی

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران با بهره‌گیری از ترکیب فناوری نانو روشی نوین برای ترمیم ضایعات نخاعی ارائه داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی تهران، طرح تحقیقاتی با عنوان اثر ترشح پیوسته کورکومین بر فرآیند التهاب و ترمیم آسیب نخاعی در موش صحرایی نر توسط غلامرضا حسن‌زاده، استاد گروه علوم تشریحی و مدیر گروه علوم اعصاب و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، به‌عنوان مجری اصلی به اجرا درآمده و در سال‌های ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به پایان رسیده است.

این پژوهش نوآورانه با هدف بررسی اثر هم‌زمان استفاده از داربست‌های بیولوژیک و نانوداروها در بهبود ضایعات نخاعی انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که داربست‌های حاوی کورکومین می‌توانند با کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو، زمینه ورود سلول‌های عصبی به ناحیه آسیب‌دیده و تسریع فرایند ترمیم را فراهم کنند.

حسن‌زاده در تشریح پیام کلیدی طرح بیان کرد: استفاده هم‌زمان از دو رویکرد مهندسی بافت از طریق ایجاد پلی بین نواحی آسیب‌دیده نخاع و نانوداروها از طریق کنترل التهاب می‌تواند به شکل چشمگیری روند بهبود ضایعات نخاعی را تقویت کند.

این طرح دو کاربرد عمده دارد: نخست، جلب توجه محققان حوزه‌های پیش‌بالینی و بالینی به ظرفیت‌های درمانی داربست‌های نانویی برای بررسی اثرات جامع آن‌ها؛ و دوم، در صورت تأیید در مطالعات بالینی، فراهم شدن امکان بهره‌برداری از این روش در بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی که می‌تواند کیفیت و امید به زندگی آنان را افزایش دهد.

وی با اشاره به مسیر آینده این پژوهش افزود: بررسی ژن‌های مرتبط با فرآیند التهاب و همچنین مطالعه ویژگی‌های نانوذرات مانند اندازه و ساختار در کارایی درمانی آن‌ها از جمله محورهای پیشنهادی برای تحقیقات بعدی است. برای انتقال این دستاورد به مرحله کاربردی، حمایت مالی مناسب در فاز پیش‌بالینی و سپس ورود به کارآزمایی‌های بالینی ضروری خواهد بود.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران که تاکنون بیش از ۲۰۰ مقاله علمی در حوزه علوم اعصاب منتشر کرده است، تأکید کرد: اگرچه نتایج این پژوهش هنوز به مرحله تغییرات کلان اجتماعی و سیاستی نرسیده است، اما می‌تواند با ورود به فاز بالینی تحولی چشمگیر در بهبود کیفیت زندگی بیماران ضایعه نخاعی ایجاد کند.

