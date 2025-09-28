به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کشمیری در نشست روسای پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی که صبح امروز (یکشنبه ششم مهرماه) در پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، گفت: من با هیچ‌یک از مأموریت‌های پارک‌های دانشگاهی مخالفتی ندارم اما نکته اساسی، توجه به ظرفیت‌های درون دانشگاه است. هر ارتباطی با شرکت‌ها باید بر مبنای این ظرفیت‌ها شکل بگیرد.

وی افزود: اگر مأموریت اصلی پارک که متبلور کردن ظرفیت‌های دانشگاه است فراموش شود، دچار خطا می‌شویم. اینکه چه تعداد شرکت یا شاغل داریم و چه میزان درآمد کسب کرده‌ایم، اهمیت دارد اما مهم‌تر از آن این است که چه سهمی از این‌ها از دل دانشگاه بیرون آمده باشد.

نماینده وزیر علوم در هیئت‌های امنای پارک‌های علم و فناوری با اشاره به نگرانی‌هایی که در مورد در پارک‌های دانشگاهی وجود دارد، گفت: نگرانی نخست، فراموش شدن مأموریت اصلی پارک و نگرانی دوم، زیر سایه قرار گرفتن پارک در میان حوزه آموزش است. درست است که آموزش و پژوهش دو رکن اصلی دانشگاه هستند اما بی‌توجهی به پارک پذیرفته نیست.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های پرظرفیت باید پارک علم و فناوری داشته باشند اما این امر باید مشروط باشد. پارک باید در مجاورت دانشگاه ایجاد شود و ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن پررنگ‌تر دیده شود.

وی همچنین در خصوص حکمرانی این مراکز گفت: در هر سازمان سه مقوله کلان مالک، حاکم و مدیر سازمان باید مشخص شود. الگوی درست آن است که مالک، حاکم را تعیین کند و حاکم مدیر را منصوب کند، در حالی که این روند اکنون در برخی موارد دچار اختلال شده است.

وی تصریح کرد: کارکرد پارک دانشگاهی حوزه اقتصاد است نه آموزش و پژوهش. اقتصاد پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و باید در تناسبات دانشگاه به آن توجه شود. در عین حال، قانون امتیازات ویژه‌ای برای پارک‌ها پیش‌بینی کرده و بهره‌برداری از این امتیازات نیازمند صیانت و دقت ویژه است.

نماینده وزیر علوم در هیئت‌های امنای پارک‌های علم و فناوری خاطرنشان کرد: ذیل هیئت امنای دانشگاه باید دو کمیسیون تخصصی دائمی تعریف شود و پارک نیز کمیسیون اختصاصی خود را داشته باشد. همچنین لازم است در هیئت امنا، فردی متخصص حضور داشته باشد تا مدافع مسائل پارک باشد.

وی افزود: در کنار این پیشنهاد، لازم است جایگاه پارک به عنوان یک سازمان تراز یک وابسته به دانشگاه به رسمیت شناخته شود تا هم استقلال حقوقی خود را داشته باشد و هم بتواند در چارچوب دانشگاه به فعالیت بپردازد.