به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح یکشنبه در دیدار سیدجواد حسینی رییس سازمان بهزیستی کشور، با تقدیر از حضور پررنگ و اقدامات ارزشمند این مجموعه، اظهار کرد: با توجه به فضای سخت اقتصادی و شرایط حاکم بر جامعه، تنوع مأموریتها و اقدامات خلاقانه بهزیستی، کمک فوقالعادهای به کاهش مشکلات مردم میکند.
وی با اشاره به آیندهنگری در عرصه خدمات اجتماعی، به گفتوگوهای اخیر خود با صاحبنظران آموزشی اشاره کرد و افزود: به تازگی در گفتوگویی با یکی از کارشناسان مطرح شد که در آیندهای نهچندان دور، حدود ۷ تا ۱۰ سال آینده، مفهوم مدرسه به شکل سنتی آن دگرگون خواهد شد و این روندی است که در جهان آغاز شده است و ما باید خود را برای چنین تحولاتی آماده شویم.
وی بر لزوم بهرهگیری از روشهای نوآورانه تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات کنونی را میتوان با بهکارگیری نرمافزارهای هوشمند و اقدامات نوآورانه، حتی در قالب پروژههای کوچک، حل کرد و آینده به سمتی میرود که تمام ساختارها و چارچوبهای فعلی متحول خواهند شد.
استاندار اصفهان هوش مصنوعی را یک فرصت کلیدی خواند و تصریح کرد: سؤال اصلی این است که با این جمعیت بزرگ نیازمندان و مخاطبان بهزیستی، چه باید کرد در واقع پاسخ استفاده از فناوریهایی مانند هوش مصنوعی است تا بتوانیم بهترین و عادلانهترین خدمات را به آسیبپذیرترین قشر جامعه ارائه دهیم و هدف نهایی ما این است که مثلث "خدمات استاندارد، عادلانه و فراگیر" در جامعه محقق شود.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: امیدواریم با عزمی ملی و بهرهگیری از خلاقیت، گامهای بلندی برای خدمترسانی بهتر برداشته شود.
وی در ادامه با اشاره به جلسات مناسب سازی در استاتداری اصفهان تاکید کرد: در این زمینه با هیچ دستگاه اجرایی تعارف نداریم و در زمینه مناسبسازی ورود جدی پیدا کردهایم.
