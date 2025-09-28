به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد خلردی با اشاره به پایان سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و آغاز سال آبی جدید از یکم مهر، گفت: آورد آب رودخانه‌های استان در سال آبی گذشته (از اول مهر ۱۴۰۳ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴) نسبت به سال آبی قبل با توجه به بارش‌های خوب پاییز و زمستان ۱۴۰۳ حدود ۲ درصد افزایش یافته است، اما با وجود این افزایش هنوز ۲۰ درصد کمتر از آمار بلندمدت به شمار می‌رود.

وی افزود: به جز رودخانه‌های بابلرود و تجن که به دلیل رهاسازی آب از دو سد بزرگ استان، شاهد افزایش آورد آب نسبت به سال قبل و دوره درازمدت بودیم، سایر رودخانه‌ها کاهش محسوس آورد آب را تجربه کردند.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب تصریح کرد: حجم آبدهی رودخانه بابلرود در ۱۲ ماه اخیر ۳۸۳.۱ میلیون متر مکعب بود که ۷ درصد بیش از آمار بلندمدت است. از این مقدار، ۸۷.۱ میلیون متر مکعب مربوط به آب رهاسازی شده از سد آیت‌الله صالحی مازندرانی (البرز) است.

خلردی درباره رودخانه تجن گفت: آورد آب این رودخانه ۵۲۳.۹ میلیون متر مکعب بود که ۲۰ درصد بیشتر از سال قبل و ۹ درصد بالاتر از آمار دوره درازمدت است. از این میزان، ۱۳۵.۸ میلیون متر مکعب مربوط به رهاسازی آب از سد شهید رجایی است که اهمیت مدیریت توزیع آب توسط سازه‌های آبی را نشان می‌دهد.

وی همچنین اعلام کرد: بیشترین افت آورد نسبت به دوره درازمدت مربوط به رودخانه نکارود است که با حجم ۷۹.۴ میلیون متر مکعب، ۷ درصد کمتر از سال قبل و ۴۸ درصد کمتر از میانگین بلندمدت ثبت شده است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب خاطرنشان کرد: بیشترین حجم آبدهی در ۱۲ ماه گذشته مربوط به رودخانه هراز بود که با ۵۳۷.۴ میلیون متر مکعب، ۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته اما در مقایسه با دوره درازمدت ۳۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی در ادامه گفت: آورد رودخانه تلار با ۲۵۸ میلیون متر مکعب ۲۸ درصد کمتر از دوره درازمدت بود و رودخانه چالوس نیز با ۳۰۱.۹ میلیون متر مکعب، ۲۷ درصد کاهش آبدهی در مقایسه با آمار بلندمدت داشته است. همچنین آورد رودخانه چشمه‌کیله ۳۶۲.۵ میلیون متر مکعب بود که ۹ درصد کمتر از سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و ۱۸ درصد کمتر از دوره درازمدت گزارش شده است.