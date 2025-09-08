به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد خلردی، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مازندران اظهار داشت: میانگین بارندگی مردادماه استان تنها ۱۶.۲ میلی‌متر بود؛ در حالی‌که سال گذشته در همین ماه ۳۴.۴ میلی‌متر بارش ثبت شده بود، به این ترتیب مرداد امسال ۵۳ درصد خشک‌تر از مدت مشابه سال گذشته و ۴۴ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده است.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد روند کاهش بارش‌ها تنها به مرداد محدود نمی‌شود. در پنج ماه اخیر، مجموع بارش‌های استان ۱۴۸.۴ میلی‌متر ثبت شده که در مقایسه با فصل کشاورزی سال گذشته ۴۱ درصد کاهش یافته است.

به گفته خلردی، از ابتدای سال آبی جاری (مهر ۱۴۰۳ تا پایان مرداد ۱۴۰۴) تاکنون، مازندران ۵۰۹.۱ میلی‌متر بارش دریافت کرده است، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد و نسبت به میانگین درازمدت ۱۲ درصد کمتر است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب مازندران با اشاره به وضعیت رودخانه‌ها خاطرنشان کرد: آورد ۱۲ رودخانه اصلی استان در مردادماه امسال ۱۳۷.۶ میلیون متر مکعب برآورد شده که ۱۹ درصد کمتر از مرداد سال گذشته و ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین بلندمدت است و رودخانه‌های مهمی مانند هراز، چالوس، بابل‌رود، تجن و نکارود در این آمار جای دارند.

وی تأکید کرد: کاهش هم‌زمان بارش‌ها و آورد رودخانه‌ها هشداری جدی برای مدیریت منابع آب و نیازمند توجه بیشتر بخش‌های مختلف به صرفه‌جویی، استفاده بهینه و برنامه‌ریزی برای دوره‌های خشک‌تر پیش‌رو است.