بابک ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در بازه زمانی شهریور تا مهرماه امسال، اظهار داشت: خوشبختانه در این مدت و به‌ویژه در ایام فرخنده ماه ربیع‌الاول توانستیم زمینه آزادی ۱۳ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کنیم.

وی مجموع بدهی این زندانیان را رقمی بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان، حدود ۹ میلیارد تومان از طریق تسهیلات و وام‌هایی که با همکاری بانک‌ها و خیرین پرداخت شد تأمین شد و مابقی نیز با همت مردم نیکوکار استان و کمک‌های جمع‌آوری‌شده در قالب پویش‌های مردمی و خیرخواهانه فراهم شد.

ترابی تصریح کرد: ستاد دیه همواره تلاش دارد با اتکا به مشارکت مردم و ظرفیت خیرین، زمینه آزادی زندانیانی را فراهم کند که صرفاً به دلیل جرایم غیرعمد و مشکلات مالی در زندان هستند و هیچ نیت مجرمانه‌ای نداشته‌اند. خوشبختانه مردم کرمانشاه همواره در این عرصه پیش‌قدم بوده‌اند و با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود، یاریگر ستاد دیه در این رسالت بزرگ اجتماعی و انسانی هستند.

رئیس ستاد دیه استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت تداوم این نوع حمایت‌ها، خاطرنشان کرد: آزادی حتی یک زندانی علاوه بر بازگرداندن فرد به زندگی عادی، موجب احیای یک خانواده و بازگشت نشاط و آرامش به کانون آن‌ها می‌شود. بنابراین ادامه این مسیر و مشارکت بیشتر خیرین و مردم می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.