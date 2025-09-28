  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

آزادی ۱۳ زندانی جرایم غیرعمد در کرمانشاه با کمک‌های مردمی و تسهیلات

کرمانشاه- رئیس ستاد دیه استان کرمانشاه گفت: همزمان با ماه ربیع‌الاول، ۱۳ زندانی جرایم غیرعمد در استان با مجموع بدهی بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شدند.

بابک ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در بازه زمانی شهریور تا مهرماه امسال، اظهار داشت: خوشبختانه در این مدت و به‌ویژه در ایام فرخنده ماه ربیع‌الاول توانستیم زمینه آزادی ۱۳ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کنیم.

وی مجموع بدهی این زندانیان را رقمی بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان، حدود ۹ میلیارد تومان از طریق تسهیلات و وام‌هایی که با همکاری بانک‌ها و خیرین پرداخت شد تأمین شد و مابقی نیز با همت مردم نیکوکار استان و کمک‌های جمع‌آوری‌شده در قالب پویش‌های مردمی و خیرخواهانه فراهم شد.

ترابی تصریح کرد: ستاد دیه همواره تلاش دارد با اتکا به مشارکت مردم و ظرفیت خیرین، زمینه آزادی زندانیانی را فراهم کند که صرفاً به دلیل جرایم غیرعمد و مشکلات مالی در زندان هستند و هیچ نیت مجرمانه‌ای نداشته‌اند. خوشبختانه مردم کرمانشاه همواره در این عرصه پیش‌قدم بوده‌اند و با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود، یاریگر ستاد دیه در این رسالت بزرگ اجتماعی و انسانی هستند.

رئیس ستاد دیه استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت تداوم این نوع حمایت‌ها، خاطرنشان کرد: آزادی حتی یک زندانی علاوه بر بازگرداندن فرد به زندگی عادی، موجب احیای یک خانواده و بازگشت نشاط و آرامش به کانون آن‌ها می‌شود. بنابراین ادامه این مسیر و مشارکت بیشتر خیرین و مردم می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

