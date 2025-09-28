به گزارش خبرنگار مهر، زن جوانی که به اتهام سرقت طلا دستگیر شده است، جزئیات ماجرا را شرح داد و به نقش خود در سرقت گردنبند یک مهمان اعتراف کرد.

این زن که به گفته خودش برای نخستین بار دست به سرقت زده، گفت: من در منزل فرد سالمندی کار می کردم و از او نگهداری می کردم. در روز حادثه، یک مهمان به آنجا آمده بود که چندبار هم قبلاً به آنجا می آمد. برایش شربتی آوردم که در آن داروی بیهوشی ریخته بودم؛ بعد از نوشیدن شربت، حالش خراب شد و او را به بیمارستان بردند که در حین انتقال به بیمارستان، گردنبند و دستبندش را برداشتم. بعد فهمیدند که گردنبندش نیست و متوجه شدند کار من بوده است.

وی درباره نحوه تهیه داروی بیهوشی اظهار کرد: دارو را از قبل خریده بودم و این اتفاق برنامه ریزی شده بود.

این متهم همچنین تأکید کرد که ۱۰ ماه در آن منزل کار می کرده است و تاکنون هیچ سرقت دیگری انجام نداده و گفت: این اولین بار بود. آن مهمان قبلاً هم چند بار رفت‌وآمد کرده بود، ولی من تا حالا چنین کاری نکرده بودم.

پرونده این زن جوان برای بررسی‌های بیشتر در اختیار پلیس و مراجع قضایی قرار گرفته است.