  1. جامعه
  2. انتظامی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

اعتراف زن جوان به سرقت گردنبند مهمان با شربت خواب‌آور

اعتراف زن جوان به سرقت گردنبند مهمان با شربت خواب‌آور

یک زن جوان پس از دستگیری، اعتراف کرد که با نقشه‌ای ساده و خوراندن شربت خواب‌آور به مهمان خانه‌ سالمندی که در منزل آن کار می کرد، گردنبند طلای او را ربوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زن جوانی که به اتهام سرقت طلا دستگیر شده است، جزئیات ماجرا را شرح داد و به نقش خود در سرقت گردنبند یک مهمان اعتراف کرد.

این زن که به گفته خودش برای نخستین بار دست به سرقت زده، گفت: من در منزل فرد سالمندی کار می کردم و از او نگهداری می کردم. در روز حادثه، یک مهمان به آنجا آمده بود که چندبار هم قبلاً به آنجا می آمد. برایش شربتی آوردم که در آن داروی بیهوشی ریخته بودم؛ بعد از نوشیدن شربت، حالش خراب شد و او را به بیمارستان بردند که در حین انتقال به بیمارستان، گردنبند و دستبندش را برداشتم. بعد فهمیدند که گردنبندش نیست و متوجه شدند کار من بوده است.

وی درباره نحوه تهیه داروی بیهوشی اظهار کرد: دارو را از قبل خریده بودم و این اتفاق برنامه ریزی شده بود.

این متهم همچنین تأکید کرد که ۱۰ ماه در آن منزل کار می کرده است و تاکنون هیچ سرقت دیگری انجام نداده و گفت: این اولین بار بود. آن مهمان قبلاً هم چند بار رفت‌وآمد کرده بود، ولی من تا حالا چنین کاری نکرده بودم.

پرونده این زن جوان برای بررسی‌های بیشتر در اختیار پلیس و مراجع قضایی قرار گرفته است.

کد خبر 6604456

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها