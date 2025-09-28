به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مستشرق صبح یکشنبه در مراسم معارفه مسئول ستاد نماز جمعه بخش نشتا با تبریک این انتصاب، نماز جمعه را «قرارگاه فرهنگی» توصیف کرد و اظهار داشت: در استان مازندران بیش از ۲۸۸ عضو ستاد نماز جمعه مشغول به فعالیت هستند که ۵۲ درصد از این افراد به صورت فعال در این عرصه حضور دارند.

وی با اشاره به نقش مهم ستاد نماز جمعه در ترویج دین، تقوا و وحدت امت اسلامی، افزود: فعالان این ستاد تاکنون ۸۸ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند که از این میان، ۸۰۸ نفر نیز در مسیر انقلاب جانفشانی کرده‌اند. آخرین شهید این مجموعه در دفاع از حرم اهل‌بیت (ع) به فیض شهادت نائل آمد. همچنین شهدای این نهاد در دوران دفاع مقدس و در مقابله با منافقین، از جمله در حادثه تاریخی آمل در سال ۱۳۶۰، نقش‌آفرینی کرده‌اند.

مستشرق با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۹۰۰ نماز جمعه در سراسر کشور به‌طور منظم برگزار می‌شود، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، نماز جمعه را خدمت به دین و تقوا دانسته‌اند و امام خمینی (ره) نیز بر اقامه هرچه سریع‌تر آن تأکید داشتند.

وی گفت: نماز جمعه نماد عزت، صلابت، قدرت و وحدت امت اسلامی است و پس از امام جمعه، همه اعضای ستاد باید با نیت خالص در خدمت به نمازگزاران گام بردارند.

رئیس ستاد نماز جمعه مازندران با اشاره به نقش بصیرت‌افزای خطبه‌های نماز جمعه گفت: دشمن از روز شنبه تا پنجشنبه ده‌ها توطئه طراحی می‌کند، اما خطبه‌های نماز جمعه ظرفیت خنثی‌سازی همه آن‌ها را دارد. این ظرفیت عظیم باید بیش از پیش در خدمت نسل جوان و نوجوان قرار گیرد.

بهروز بحری به عنوان مسئول جدید ستاد نماز جمعه بخش نشتا، معرفی شد.