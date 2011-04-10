170 نفر در ستاد نماز جمعه ساری فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مستشرق شامگاه شنبه در نخستین جلسه ستاد برگزاری نمازجمعه مرکز مازندران در بیت نماینده ولی فقیه در استان افزود: این تعداد که بخش عمده آنان ثابت و عده ای دیگر افتخاری هستند با هدف نیت خداپسندانه و برای رضای پروردگار به صورت هفتگی در نماز جمعه شرکت دارند.

وی خاطر نشان کرد: جلسات ستاد برگزاری نمازجمعه مرکز استان به صورت مدون برگزار و مصوبات مفیدی را به همراه داشته است.

مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه ساری با اشاره به اینکه اعضای ستاد نمازجمعه مرکز استان ارتباط مناسب و تنگاتنگی با مسئولان ادارات دارند تصریح کرد: حدود 60 نفر جوان علاقمند به فعالیتهای عبادی به صورت خودجوش درفعالیتهای خدماتی، فرهنگی و انتظامی، ستاد را همراهی می کنند.

مستشرق با بیان اینکه حضور خبرنگاران خبرگزاریها و رسانه ملی و پوشش اخبار آنان به صورت آنلاین در ستاد نماز جمعه ساری مشهود است یادآور شد: عشق به ولایت، انقلاب، نماز و نماینده ولی فقیه عمده ترین هدف اعضای ستاد نماز جمعه در مصلی است.

وی با اعلام اینکه 42 جلسه ستاد برگزاری نماز جمعه ساری در سال گذشته برگزار شده است افزود: 33 مسئول استانی، کشوری و وزرا به عنوان سخنرانان پیش از خطبه در تریبونهای نماز جمعه ساری حضور یافتند.

وی از دریافت 245 مورد نامه مردمی از سوی اعضای ستاد نماز جمعه در مصلی ساری خبر داد و گفت: قالب این نامه به دستور نماینده محترم ولی فقیه در استان منتج به نتایج ارزشمندی شده است.

مستشرق از نصب 25 کولر برای ارتقاء سیستم سرمایشی در مصلی جمعه ساری خبر داد و افزود: در ایام هفته 400 نفر از جوانان مشتاق به انجام فعالیتهای ورزشی در مصلی می پردازند.

وی دعوت از روحانیان منطقه، جوانان و مسئولان استان به جلسات ستاد را از برنامه های امسال برای تقویت و شکوفایی برنامه های ستاد خبر داد و تصریح کرد: فیلم مجموعه عملکرد ستاد نماز جمعه ساری با همکاری ستاد خبری این نهاد و صدا و سیمای مازندران در دست تولید و پخش است.

معاون اجرایی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران در پایان با اشاره به تجلیل از نخبگان و افتخارآفرینان ورزشی و علمی امسال در نماز جمعه ساری اظهار داشت: 82 رزمنده فعال در ستادهای نماز جمعه استان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

52 تریبون نمازجمعه هر هفته احکام عبادی و سیاسی را به اطلاع شهروندان و مومنان می رساند.