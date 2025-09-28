  1. دانش و فناوری
کشف راز ایمنی پایدار در سرطان و بیماری‌های مزمن

تحقیقات جدید نشان داده است که نوعی نادر از سلول‌های ایمنی به نام سلول‌های T شبیه سلول‌های بنیادی نقش کلیدی در ایجاد پاسخ‌های ایمنی طولانی مدت در برابر سرطان و بیماری‌های مزمن ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سلول‌ها که T +ID۳ نامیده می‌شوند به دلیل وجود پروتئینی به همین نام توانایی خود تجدیدی و مقاومت در برابر خستگی را دارند و می‌توانند برای مدت طولانی‌تری پاسخ ایمنی قوی داشته باشند.

این کشف می‌تواند به غلبه بر یکی از بزرگترین چالش‌ها در درمان بیماری‌های مزمن کمک کند.

محققان همچنین دریافتند که سیگنال‌های خاصی در بدن می‌توانند تعداد سلول های T +ID۳ را افزایش دهند که این امر راه را برای بهبود درمان‌هایی مانند CAR T cells therapy هموار می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه کنند.

مهتاب چابوک

