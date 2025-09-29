فرزین: نرخ ارزهای ترجیحی و توافقی تغییر نخواهد کرد + فیلم

محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص موضوع مخالفت‌های بانک مرکزی با تک نرخی شدن ارز به دلیل ایجاد تبعات تورمی آن، گفت: فکر نمی‌کنم که کسی در دولت نظری مخالف این و تبعات تورمی تک نرخی شدن داشته باشد. در حال حاضر یکی از نرخ‌های ارز کشور که ارز ترجیحی است ۲۸,۵۰۰ تومان است که ما به دلایل داشتن آثار و تبعات تورمی، مخالف افزایش نرخ آن هستیم و در هر صورت امسال نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان افزایش پیدا نخواهد کرد؛ البته اینکه برای ۱۴۰۵ این نرخ افزایش پیدا کند یا خیر باید بعداً در خصوص آن تصمیم گیری شود.

وی افزود: در خصوص نرخ ارز مرکز مبادله یا ارز توافقی نیز باید گفت که این قیمت حدود ۷۰ هزار تومان است که البته نوسانات روزانه‌ای دارد ولی این نوسانات معقول و متناسب با شرایط اقتصاد کلان است، بنابراین قصد تغییر اساسی در این نرخ را نیز نداریم.

آثار تورمی رشد نقدینگی بعد از جنگ ۱۲ روزه کنترل خواهد شد

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص افزایش و رشد نرخ نقدینگی در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: این موضوع آثار تورمی ندارد. بعد از جنگ به دلیل تقاضای شدیدی که در خصوص نقدینگی به وجود آمد که به دلیل بحث بازسازی‌ها و نیز افزایش کسری بودجه دولت بود، برنامه‌ریزی ما مبنی بر آن شد که دیدیم که احتمال انسداد نقدینگی وجود دارد، برای همین تلاش کردیم که از بنگاه‌ها و بخش تولید با تزریق بیشتر نقدینگی حمایت کنیم. هرچند برنامه‌هایی برای خنثی کردن این میزان نقدینگی تا پایان سال داریم و با آثار تورمی آن مقابله خواهیم کرد.