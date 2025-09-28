سعیدی: مجلس هنوز تصمیمی درباره خروج از NPT نگرفته است

بهنام سعیدی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح‌های مختلف مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس درباره خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT)، اظهار کرد: طرح‌های مختلفی توسط نمایندگان در این زمینه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این طرح‌ها پس از چند جلسه بررسی و جمع‌بندی، به صورت تجمیعی در قالب یک طرح واحد آماده شده، اما تاکنون این طرح به صحن مجلس ارائه نشده است.

سعیدی در ادامه تاکید کرد که هر نماینده یا گروهی از نمایندگان می‌توانند طرح، نامه یا درخواست امضا برای حمایت یا مخالفت پیرامون موضوعات مختلف را مطرح کنند و این امر در مجلس طبیعی است، اما این به معنای مصوبه نهایی مجلس نباید تلقی شود.

وی افزود: طرح مربوط به خروج ایران از NPT در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شده و الان آماده است، اما تصمیم نهایی درباره ارائه آن به صحن مجلس جهت بررسی و طی کردن مراحل تصویب، نیازمند هماهنگی‌های لازم با ارکان مختلف نظام است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی در تصمیم‌گیری‌های حساس، خاطرنشان کرد: مجلس به عنوان نهادی مستقل، تصمیمات خود را اتخاذ می‌کند اما در مسائل کلان و حساس مانند خروج از NPT آن هم در شرایط فعلی، باید هماهنگی و انسجام لازم با ارکان نظام وجود داشته باشد تا با یکصدایی، نقشه‌های دشمنان را خنثی کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، نمایندگان درباره لزوم تصویب طرح خروج ایران از NPT بحثی را مطرح کردند یا خیر، گفت: دیدگاه‌های مختلفی میان نمایندگان درباره خروج از NPT وجود دارد؛ برخی معتقدند خروج از NPT می‌تواند پاسخ مناسبی به فشارهای کشورهای اروپایی و آمریکا باشد، در حالی که برخی دیگر بر این باورند که این اقدام ممکن است منجر به تحرکات منفی در مجامع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شود و معتقد هستند که ما به جای خروج از NPT، گزینه‌های دیگری هم داریم؛ این نمایندگان معتقدند که ما علاوه بر گزینه خروج ایران از NPT، موضوعاتی همچون قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کاهش همکاری‌ها را هم داریم که حتی بدون خروج رسمی از NPT، می‌تواند به نوعی رفتار مشابهی باشد.

وی در پایان تاکید کرد: با وجود بررسی‌های انجام شده، فعلاً تصمیم قطعی درباره ارائه طرح خروج ایران از NPT به صحن مجلس اتخاذ نشده و موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتر و هماهنگی‌های لازم است. در صورت رسیدن به نتیجه نهایی، اقدامات مورد نظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.