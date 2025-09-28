گودرزی: طرح خروج از NPT امروز در مجلس مطرح نشد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طرحی با عنوان خروج از معاهده NPT در دستورکار امروز مجلس نبود و نمایندگان تنها در جلسه غیرعلنی به تبادل نظر درباره مسائل جاری کشور از جمله سازوکار اسنپ‌بک پرداختند.

وی در ادامه، گفت: دستور کار امروز مجلس شامل بررسی لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی، طرح تشدید مجازات جاسوسی، ادامه بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، اصلاح قانون بیمه رانندگان بین‌شهری، اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و مهریه، ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ و بررسی دو فوریت اصلاح ماده ۲۴ قانون شوراها بود.