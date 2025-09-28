  1. سیاست
گودرزی: طرح خروج از NPT امروز در مجلس مطرح نشد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: طرح خروج از معاهده NPT در دستورکار امروز مجلس نبود و نمایندگان تنها در جلسه غیرعلنی به تبادل نظر درباره مسائل جاری کشور از جمله سازوکار اسنپ‌بک پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طرحی با عنوان خروج از معاهده NPT در دستورکار امروز مجلس نبود و نمایندگان تنها در جلسه غیرعلنی به تبادل نظر درباره مسائل جاری کشور از جمله سازوکار اسنپ‌بک پرداختند.

وی در ادامه، گفت: دستور کار امروز مجلس شامل بررسی لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی، طرح تشدید مجازات جاسوسی، ادامه بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، اصلاح قانون بیمه رانندگان بین‌شهری، اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و مهریه، ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ و بررسی دو فوریت اصلاح ماده ۲۴ قانون شوراها بود.

