فعالیت ۹۰ رشته صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل رمضانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۲۹۶ رشته صنایع دستی رایج در کشور ۹۰ رشته که به سه دسته شهری، روستایی و عشایری تقسیم می‌شوند، در چهارمحال و بختیاری فعال است.

وی با بیاین اینکه صنایع دستی در بحث ایجاد اشتغال اهمیت بالایی دارد، تصریح کرد: برای آموزش صنایع دستی نیازی به استادهای خبره نیست و از مواد اولیه در دسترس تهیه می‌شود.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در این استان از ۹۰ رشته صنایع دستی، ۱۲ هزار صنعتگر فعال و نیمه‌فعال هستند.

رمضانی اضافه کرد: دستیابی به مهر اصالت ملی یکی دیگر از افتخارات در حوزه صنایع دستی است که توسط هنرمندان این عرصه به دست آمده است.

وی اذعان داشت: از سال ۱۳۹۷ شهرکرد به‌عنوان شهر ملی نمد معرفی شد و تلاش شده این هنر را در استان و کشور رواج دهیم، همچنین بازفت به‌عنوان منطقه ملی چوقابافی به ثبت رسید.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: به دنبال این هستیم که سرخون را به‌عنوان شهر ملی گلیم و روستای چیگو را به‌عنوان روستای ملی چادربافی به ثبت برسانیم.

رمضانی اضافه کرد: لازمه باززنده‌سازی رشته‌های صنایع دستی ارائه آموزش است، در سال‌های اخیر «سبدبافی» شهرستان کیار و «چادرشب‌بافی» روستای پیربلوط احیا شد و «گیوه‌دوزی» شهرستان فارسان نیز در آینده باززنده خواهد شد.

وی با اشاره به تجهیز کارگاه‌های صنایع دستی در سال‌های اخیر گفت: خاتم‌کاری در شیخ شبان، ۵۰ سال قدمت دارد و یک کار مشترک با شرکت شهرک‌های صنعتی استان در بحث خوشه خاتم در حال انجام است، که در زمینه تولید و صادرات به روستائیان کمک می‌کند.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه خریداری تجهیزات بسته‌بندی صنایع دستی صورت گرفته که به صادرات تولیدات کمک شایانی می‌کند و با تحویل آن‌ها، بسیاری از مشکلات تولیدکننده‌ها رفع می‌شود.

رمضانی خاطرنشان کرد: خیل عظیمی از زندانیان شهرکرد برای داشتن یک زندگی سالم بعد از خروج از زندان تحت اموزش صنایع دستی قرار گرفتند، بازاریابی و بازارسازی صنایع دستی نیز تا حد بهینه‌سازی انجام شده است.

وی با اشاره به صادرات صنایع دستی خاطرنشان کرد: روسیه کشوری سردسیر است و یکی از بازارهای مستعد در بحث محصولات نمد می‌باشد، از همین رو پیگیری‌ها برای بدست آوردن بازار این کشور در حال انجام است.