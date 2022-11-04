به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم منزوی شامگاه پنجشنبه در نشست با معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: راه‌اندازی خانه خلاق صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در چهارمحال و بختیاری به رونق هنرصنعت‌ها کمک می‌کند.

وی با اشاره به ثبت شهرکرد به‌عنوان شهر ملی نمد افزود: هم‌اکنون تمامی فضاها و مکان‌های مرتبط با تحقق اهداف شهر ملی نمد در شهرکرد آماده و نیازمند انتخاب مشاور است.

منزوی تصریح کرد: انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در رونق تولیدات و حمایت از هنرمندان این حوزه دارد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد نیز گفت: شهرکرد از دیرباز صنایع‌دستی و هنرهای سنتی فراوانی داشته که بسیاری آن‌ها فراموش شده است.

مصطفی حیدری تأکید کرد: به‌همین منظور باید باززنده‌سازی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی فراموش شده شهرکرد در دستور کار قرار گیرد.

وی یادآور شد: رونق در صنایع‌دستی و هنرهای سنتی شهرکرد می‌تواند به اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و تقویت حوزه اقتصادی منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: شهرکرد به‌عنوان شهر ملی نمد مطرح است و جهانی شدن آن در دستور کار قرار دارد.

علیرضا جیلان بیان کرد: از فرصت‌های موجود در راستای ترویج صنایع‌دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری بهره‌گیری و نمادهای مربوط به شهر ملی نمد طراحی و استفاده می‌شود.

وی اظهار داشت: استفاده از نمد در صنایع مختلف مرتبط با پزشکی و خودروسازی مزیت‌های تولید و رقابت در بازار این هنرصنعت را دوچندان کرده است.

رئیس دبیرخانه شهرکرد شهر ملی نمد نیز گفت: شهرکرد سال ۱۳۹۷ به‌عنوان شهر ملی نمد ثبت و معرفی شد و مدیریت شهری باید برای تحقق اهداف شهر ملی نمد هدف‌مندتر عمل کند.

علی‌اکبر راستین تصریح کرد: هم‌اکنون مجموعه مقالات نمد در حال جمع‌آوری برای ثبت و چاپ و تعدادی از نمدمالان هم توانستند نشان‌های ملی و بین‌المللی ثبت کنند.

وی افزود: برای تبدیل شهرکرد به شهر جهانی نمد برنامه‌ریزی‌هایی به‌منظور چاپ تاریخ شفاهی نمدمالی، راه‌اندازی رشته دانشگاهی، گنجینه، موزه و گالری تخصصی نمد در دستور کار قرار دارد.

راستین تأکید کرد: آسان‌سازی شرایط برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز فعالان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به‌ویژه حوزه نمدمالی می‌تواند به رونق این هنرصنعت و تحقق اهداف شهر ملی نمد کمک کند.