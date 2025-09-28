تجدید چاپ «دیوان کهنه حافظ» با تصحیح ایرج افشار

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات موسسه امیرکبیر کتاب «دیوان کهنه حافظ: از روی نسخه خطی نزدیک به زمان شاعر» را با ظاهری نو و ویرایشی جدید منتشر می‌کند.

بر اساس این گزارش این دیوان که به اهتمام و تصحیح زنده‌یاد ایرج افشار، ایران‌شناس و کتاب‌شناس نامی، تهیه شده، از اهمیت بسیاری برخوردار است. دلیل این اهمیت آن است که تصحیح آن بر اساس نسخه‌های خطی کهن و نزدیک به زمان حیات خود شاعر انجام شده و از این رو از نظر صحت متن اشعار مورد توجه پژوهشگران و علاقه‌مندان است. این نسخه به دلیل کوشش‌های ایرج افشار در یافتن نسخه‌های معتبر و قدیمی، یکی از چاپ‌های ارزشمند و مورد توجه دیوان حافظ به شمار می‌آید.

«دیوان کهنه حافظ» که در بازآرایی مجدد برای هشتمین مرتبه توسط نشرامیرکبیر منتشر می‌شود با ویراستاری و طرح جلد جدید در قطع رقعی اروپایی منتشر خواهد شد.

این کتاب اولین اثر از مجموعه متون قدیمی انتشارات امیرکبیر است که با یونیفرم (شکل و شمایل) جدید بازنشر می‌شود.

انتشارات امیرکبیر اعلام کرده است که کتاب‌های دیگر از این مجموعه نیز در دست تغییرات و چاپ با فرمت جدید هستند و به زودی منتشر خواهند شد.