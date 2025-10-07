  1. فرهنگ و ادب
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

نامه ایرج افشار درباره چاپ کتاب «کتابخانه‌های امروز ایران»

نامه ایرج افشار درباره چاپ کتاب «کتابخانه‌های امروز ایران»، در سیزدهمین شماره «در قاب یک سند» در سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین شماره رویداد «در قاب یک سند» به معرفی نامه‌ای از ایرج افشار، ایران‌شناس و کتاب‌شناس برجسته معاصر، اختصاص یافته است که درباره روند چاپ کتاب «کتابخانه‌های امروز ایران» تنظیم شده است. رویداد «در قاب یک سند» با هدف معرفی و بازشناسی اسناد مهم و گاه مغفول‌مانده در گنجینه آرشیوی این سازمان طراحی شده و در هر شماره یکی از اسناد تاریخی، فرهنگی، اداری یا اجتماعی آرشیو ملی معرفی و بررسی می‌شود.

این شماره ویژه به مناسبت ۱۶ مهرماه، صدمین سالگرد تولد ایرج افشار، نامه‌ای به تاریخ ۲ آبان ۱۳۴۰ را بازخوانی می‌کند که در آن افشار به رئیس اداره‌ کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر درباره جزئیات فنی چاپ کتاب «کتابخانه‌های امروز ایران» مکاتبه کرده است. در این نامه، افشار با دقتی ویژه درباره شمارگان، قطع کتاب، اندازه قلم متن، جداول و نوع کاغذ توضیح داده و نشان داده است که به تمام ابعاد تخصصی نشر آگاهی کامل داشته است.

ایرج افشار، متولد تهران و از خانواده‌ای یزدی و فرهنگ‌دوست، پس از تحصیلات دانشگاهی فعالیت گسترده‌ای در حوزه کتاب‌شناسی و ایران‌شناسی داشت. از جمله سوابق او می‌توان به انتشار نخستین دفتر کتاب‌های ایران در سال ۱۳۳۳، تدریس فن کتابداری، مدیریت کتابخانه‌های ملی و دانشگاهی، و تألیف و سامان‌دهی نسخه‌های خطی اشاره کرد. او که به «پدر کتاب‌شناسی فارسی» معروف است، نقشی بی‌بدیل در گسترش علم کتاب‌شناسی در ایران ایفا کرد.

امضای خاص و خط زیبا و هنرمندانه ایرج افشار در این سند، بر ارزش تاریخی و فرهنگی آن افزوده است. این سند با شماره ثبت ۲۶۴-۱۶۶۲۵ در آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شود.

طاهره تهرانی

