به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ مصادف با ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ روز جهانی هاری است. به همین مناسبت همایش ملی هاری با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس انستیتو پاستور ایران، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی و معاونان وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست در محل انستیتو پاستور کشور برگزار شد.
سید سعید حسینی، معاون بهداشتی و پیشگیری وزارت سازمان دامپزشکی کشور در این مراسم با بیان اینکه ایران در جهان رتبه سوم را در مرگ ناشی از بیماری هاری دارد را اشتباه دانست و گفت: ضرورت دارد اقدام عملی و همافزایی نهادی انجام شده و «ستاد ملی ریشهکنی هاری» تشکیل شود.
وی با اشاره به همکاری انستیتو پاستور و یادآوری تلاشهای تاریخی، واکسیناسیون گسترده در جمعیت سگها را تنها راه مؤثر برای کنترل بیماری دانست و ادامه داد: امروز پس از ۱۵۰ سال تجربه جهانی، به این نتیجه رسیدهایم که راه اصلی، واکسیناسیون است.
حسینی با استناد به راهبردهای سازمان جهانی بهداشت دام، ۴ محور اصلی کنترل هاری را پوشش واکسیناسیون، نظارت بر حیوانات، آموزش عمومی و مدیریت سگهای پرسهزن عنوان کرد و افزود: اگر فقط سگهای صاحبدار یا پناهگاهی را واکسینه کنیم، به هدف نمیرسیم. اولویت باید با سگهای پرسهزن باشد که بیشترین ریسک انتقال بیماری را دارند.
وی با اشاره به شاخص سرایت پایه در سگها که بین یک تا دو برآورد شده است، تأکید کرد: برای دستیابی به آستانه ایمنی گلهای، واکسیناسیون حداقل ۷۰ درصدی ضروری است.
وی هشدار داد: جابجایی ۳۰ تا ۴۰ درصدی جمعیت سگها در مناطق شهری، ایمنی را کاهش میدهد و کنترل بیماری را دشوارتر میکند.
معاون سازمان دامپزشکی به مطالعات انجامشده در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسیهای علمی، نسبت جمعیت سگهای پرسهزن به انسان در ایران ۱.۲ قلاده در هر ۱۰۰ نفر است. این رقم در کشورهایی مانند مکزیک به ۳۳ قلاده میرسد، اما آنها با وجود این تراکم بالا موفق به ریشهکنی بیماری شدهاند.
حسینی همچنین از انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی انتقاد کرد و گفت: اعلام اینکه ایران سومین کشور با بیشترین مرگومیر ناشی از هاری است، نمونهای از غلطرسانی است که باید با دانش و اطلاعرسانی درست اصلاح شود.
وی نقش وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، شهرداریها، محیط زیست و دانشگاهها را در پر کردن خلأ دانش و پاسخ به دغدغههای مردم حیاتی دانست و تصریح کرد: اگر نتوانیم نگرانیهای مردم را علمی و فنی پاسخ دهیم، اطلاعات غلط به باور عمومی تبدیل میشود.
این مسئول دولتی با اشاره به تجربه موفق کشورهایی مانند مکزیک در ریشهکنی هاری، پیشنهاد تشکیل ستاد ملی با شرح وظایف مشخص را مطرح کرد و گفت: اگر بخواهیم تا سال ۲۰۳۰ به هدف جهانی ریشهکنی برسیم، باید همه نهادها پای کار بیایند و بودجهای مستقل از فصل سلامت برای این مأموریت در نظر گرفته شود.
حسینی در پایان همچنین خواستار اختصاص اعتبار مشخص از بودجه سلامت کشور به سازمان دامپزشکی شد و تأکید کرد: سازمان دامپزشکی کشور نقش مستقیم در بهداشت عمومی دارد، اما از بودجه سلامت سهمی ندارد. انتظار داریم این نقیصه در برنامهریزیهای آینده اصلاح شود.
