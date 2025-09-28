به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ مصادف با ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ روز جهانی هاری است. به همین مناسبت همایش ملی هاری با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس انستیتو پاستور ایران، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی و معاونان وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست در محل انستیتو پاستور کشور برگزار شد.

عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی در این مراسم، گفت: مقابله با بیماری‌های زئونوز (هاری) نیازمند تصمیمات فراتر از جلسات است.

وی با تأکید بر ضرورت اقدام عملی و فرابخشی در مقابله با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، افزود: اگر می‌خواهیم تا سال ۲۰۳۰ به هدف حذف هاری برسیم، باید از چارچوب‌های صرفاً اداری و سمیناری عبور کنیم و تصمیماتی فراتر از کاغذ و جلسه اتخاذ کنیم.

این مسئول با اشاره به سابقه ۳۵ ساله خود در حوزه دامپزشکی، بیماری‌های زئونوز را فراتر از یک مسئله صرفاً دامپزشکی دانست و گفت: سلامت واحد، مفهومی است که نیازمند هم‌افزایی دامپزشکی، پزشکی، محیط زیست و حتی بهداشت گیاهی است.

وی با یادآوری تلاش‌های گذشته برای تشکیل شورای هماهنگی بیماری‌های زئونوز با حضور ۴ وزیر و دادستان کل کشور، از لغو این شورا انتقاد کرد و گفت: شعار همکاری بین‌بخشی باید به اقدام واقعی تبدیل شود.

مطلبی با اشاره به هزینه‌های سنگین درمان انسانی در برابر هزینه‌های پیشگیری در دام، تصریح کرد: اگر واکسیناسیون در جمعیت حیوانی به‌درستی انجام شود، هزینه‌های انسانی تا ۵۰ برابر کاهش می‌یابد.

وی تأکید کرد: جمعیت سگ‌های بدون صاحب و پرسه‌زن باید شناسایی و مدیریت شود و در این مسیر، شناسنامه‌دار کردن حیوانات خانگی صاحب‌دار می‌تواند گام مؤثری باشد.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با مرور چالش‌های موجود، از نبود مراکز کافی واکسیناسیون، نبود آمار دقیق، و نبود تقسیم وظایف روشن میان شهرداری، محیط زیست، دامپزشکی و وزارت بهداشت انتقاد کرد و گفت: باید مسئولیت‌ها به‌صورت شفاف مشخص شود و هر نهاد بداند تا کجای کار مسئول است.

وی افزود: اگر بودجه سلامت به‌درستی تخصیص یابد، می‌توان با سرمایه‌گذاری در پیشگیری، از هزینه‌های سنگین درمان جلوگیری کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی، گفت: در حال حاضر ۴۴۲۲ مرکز درمانی دامپزشکی و ۷۲۷ مرکز مایع فعال در کشور وجود دارد که می‌توانند در قالب یک زنجیره منسجم، در شناسایی، واکسیناسیون و پایش بیماری‌ها نقش‌آفرینی کنند.

این مسئول بخش دام خواستار اجرای یک برنامه جامع اپیدمیولوژیک برای بررسی دقیق منشأ، مخزن و مسیر انتشار بیماری هاری شد.

وی با تأکید بر نقش آموزش، ادامه داد: باید صاحبان حیوانات خانگی و عموم مردم آموزش ببینند که چگونه با حیوانات رفتار کنند و در صورت مواجهه با گزش، چه اقداماتی انجام دهند.

وی اظهار کرد: سازمان نظام دامپزشکی به‌عنوان یکی از ارکان اجرایی حوزه دامپزشکی کشور، آمادگی دارد در کنار سایر نهادها برای تحقق سلامت واحد اقدام کند.

مطلبی با اشاره به آمار مرگ‌ومیر ناشی از هاری، گفت: حتی مرگ یک نفر نیز در این زمینه زیاد است. اگر امروز کنار هم قرار نگیریم و داده‌ها را به اشتراک نگذاریم، نمی‌توانیم به هدف حذف بیماری‌های زئونوز دست یابیم.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در پایان گفت: ایران باید با عزمی ملی و با مشارکت همه نهادها، برنامه‌ای جامع برای کنترل و حذف بیماری‌های مشترک انسان و دام تدوین کند.