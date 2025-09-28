سال گذشته ۱۵۳ مورد هاری در بین گاوها ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ مصادف با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ روز جهانی هاری است. به همین مناسبت همایش ملی هاری با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس انستیتو پاستور ایران، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی و معاونان وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست در محل انستیتو پاستور کشور در حال برگزاری است.

محمد زینالی، رئیس گروه بیماری‌های زئونوز (بیماری های مشترک بین انسان و حیوان) وزارت بهداشت با اشاره به روند نگران‌کننده افزایش موارد هاری در کشور، خواستار تقویت مدیریت یکپارچه، ثبت دقیق موارد حیوان‌گزیدگی و ارتقای آگاهی عمومی شد.

وی گفت: این همایش نماد تعامل سازنده میان نهادهای دولتی و خصوصی بوده و نمونه‌ای از هماهنگی عملیاتی که برای مقابله با بیماری‌های زئونوز حیاتی است.

وی با اشاره به خلا فرهنگی در این راستا به کودک ۳ ساله سیستان و گزش صورت وی از سوی یک سگ اشاره کرد و ادامه داد: امسال کودکی ۳ ساله از میرجاوه که با علائم هاری به بیمارستان امام علی زاهدان ارجاع شده بود، با وجود هشدارهای پزشکی، پدر کودک با تصور اشتباه مبنی بر بهتر بودن درمان در مشهد، با برخورد با کارکنان بیمارستان، فرزندش را منتقل کرد. متأسفانه کودک با وضعیت وخیم به ICU بیمارستانی در مشهد منتقل شد.

وی افزود: این اتفاق نشان‌دهنده ضعف در آگاهی عمومی و ضرورت آموزش هدفمند برای خانواده‌ها است. همکاران ما در زاهدان بارها هشدار داده بودند و اکنون کارگاه‌های آموزشی متعددی در حال برگزاری است.

رئیس گروه بیماری‌های زئونوز (هاری) وزارت بهداشت اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۲۱ هزار مورد حیوان‌گزیدگی در کشور ثبت شده که ۳۰ تا ۳۵ درصد آنها مربوط به گروه سنی زیر ۱۵ سال بوده است. همچنین ۲۴ مورد مرگ ناشی از هاری گزارش شده که ۷۰ درصد آنها مربوط به افرادی بوده که به‌موقع مراجعه نکرده و واکسن دریافت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: ۶۷ درصد موارد گزیدگی توسط سگ‌ها، ۳۰ درصد توسط گربه‌ها و ۳ درصد توسط سایر حیوانات اهلی و وحشی بوده است. از میان سگ‌ها ۶۱ درصد موارد منجر به هاری توسط سگ‌های ولگرد بوده است.

زینالی با اشاره به تغییر روش واکسیناسیون از عضلانی به داخل جلدی (intradermal)، این تحول را عامل کاهش مصرف واکسن تا یک‌دهم دانست و گفت: هزینه سالانه واکسیناسیون بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دوز، حدود ۱.۵ هزار میلیارد تومان (همت) برای وزارت بهداشت هزینه دارد. تأمین سرم انسانی نیز با چالش‌هایی مواجه است که امیدواریم با همکاری سازمان انتقال خون، مجدداً امکان‌پذیر شود.

این پزشک ادامه داد: سال گذشته حدود ۳۷۳ هزار نفر واکسینه شدند. ۸۱ درصد دو نوبتی، ۸.۷ درصد چهار نوبتی، و ۱۰ درصد عضلانی بودند. همچنین ۱۲۶۶ نفر واکسن دریافت نکردند و ۴۰ درصد از کل موارد نیازمند دریافت سرم ضد هاری بودند.

رئیس گروه بیماری‌های زئونوز (هاری) وزارت بهداشت از راه‌اندازی سامانه یکپارچه ثبت موارد حیوان‌گزیدگی (IBC یا Integrated Bite Case Management) خبر داد و گفت: این سامانه باید اطلاعات انسانی و حیوانی را به صورت همزمان ثبت و تحلیل کند تا بتوانیم مواجهه‌های انسانی و حیوانی را به‌صورت مشترک ارزیابی کنیم.

وی یادآور شد: این سامانه می‌تواند شناسایی حیوانات مشکوک، افراد در معرض خطر و بهره‌برداری هدفمند از واکسن‌ها را تسهیل کند و مشارکت فعال جامعه را ارتقا دهد.

هشدار درباره افزایش موارد هاری در حیوانات اهلی

این پزشک با اشاره به گزارش‌های انستیتو پاستور و سازمان دامپزشکی از افزایش موارد هاری در حیوانات اهلی ابراز نگرانی کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، ۱۵۳ مورد هاری در گاوها ثبت شده که از موارد سگ‌های صاحب‌دار بیشتر بوده است. این روند باید در برنامه‌های سازمان دامپزشکی به‌طور جدی بررسی شود.

زینالی ابراز امیدواری کرد که در روز جهانی هاری گام‌های مؤثری برای ارتقای سلامت جامعه برداشته شود.