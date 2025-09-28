۴۰ درصد گزش بیماری هاری در بین کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ مصادف با ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ روز جهانی هاری است. به همین مناسبت همایش ملی هاری با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس انستیتو پاستور ایران، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی و معاونان وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست در محل انستیتو پاستور کشور برگزار شد.

علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم، گفت: مهم‌ترین موضوع در خصوص هاری، کشندگی و هولناکی این بیماری است؛ اما مزایایی هم دارد که در کشور موفقیتی درباره آن کسب نکرده‌ایم.

وی افزود: بیماری هاری مورد توجه قرار گرفته زیرا قابل پیشگیری و کنترل است. ما در کشور باید شجاعانه بپذیریم که چرا با وجود قابل پیشگیری بودن بیماری در آسیا و آفریقا هدف‌گذاری شده تا ۲۰۳۰ تلفات را به صفر برسانیم.

وی ادامه داد: ما امروز باید درباره طولانی شدن امر پاسخگو باشیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هاری جمعیت آسیب‌پذیر را درگیر کرده است، تصریح کرد: اگر قرار است شعار مهم «جهان واحد و سلامت واحد» روزی محقق شود و با افتخار از آن یاد کنیم زمانی است که بیماری هاری حذف شده باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر تقویت حوزه سلامت ملی، اظهار کرد: در جهان از ۵۹ هزار تلفات انسانی بیماری هاری در روستاها و جمعیت آسیب‌پذیر بوده است (۸۰ درصد) در حالی که ۱۰۰ درصد موارد با واکسیناسیون قابل نجات افراد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۹۹ درصد هاری مربوط به گزش از طرف سگ است، عنوان کرد: در کشور به دلیل عدم آمار از سگ و گربه های دارای صاحب و بدون صاحب مشکلات بسیاری در برنامه‌های استانی، ملی و منطقه‌ای داریم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: ۴۰ درصد بیماری هاری در بین کودکان بوده است.

وی افزود: امکان آزمایش بیش از بروز علائم صفر است مشکل را بیشتر کرده است.

رفیعی پور گفت: بیماری هاری هزینه سنگینی به وزارت بهداشت کشور تحمیل کرده است در نتیجه اولویت ما در حذف این بیماری کمک به وزارت بهداشت است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سالانه در کشور حدود ۱۵ هزار گزش سگ را داریم، اعلام کرد: حدود ۱۸ مورد منجر به فوت شد. اما آمار گزش بیماری هاری در کشور عددی بسیار بزرگتر است. یک بار برای همیشه باید در ایران از این چرخه عبور کنیم. این امر محقق نمی‌شود مگر با همکاری بین بخشی نهادها تا تلفات به صفر برسد.