سال گذشته ۲۳ مورد مرگ ناشی از هاری در کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ مصادف با ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ روز جهانی هاری است. به همین مناسبت همایش ملی هاری با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، رئیس انستیتو پاستور ایران، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی و معاونان وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست در محل انستیتو پاستور کشور برگزار شد.
قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به فشار سنگین ناشی از موارد حیوانگزیدگی و هزینههای واکسیناسیون، خواستار بازنگری جدی در سیاستهای کنترل هاری و همکاری عملی همه دستگاههای مسئول شد.
وی افزود: این نشستها نباید صرفاً سمبولیک باشند، بلکه باید به نتایج اجرایی منجر شوند. سال گذشته بیش از ۴۲۰ هزار نفر در کشور خدمات پیشگیری و درمان هاری دریافت کردند، اما تأمین واکسن با دشواریهای جدی مواجه بوده و فشار سنگینی بر وزارت بهداشت وارد کرده است.
وی با مرور تجربههای گذشته در مقابله با سگهای ولگرد، از ناکارآمدی روشهای سنتی مانند کشتار با سم یا تفنگ انتقاد کرد و یادآور شد: با وجود تدوین پروتکلها و دستورالعملهای متعدد، آمار حیوانگزیدگی از حدود ۱۰۰۰ نفر در دهه ۱۳۸۰ به بیش از ۴۲ هزار نفر رسیده و سال گذشته ۲۳ مورد مرگ ناشی از هاری ثبت شده است.
به گفته وی این روند نشان میدهد که روشهای گذشته پاسخگو نبودهاند و باید راهبردی نوین طراحی شود.
مرادی با تأکید بر اینکه انسان در برابر هاری تابعی از وضعیت دام و حیوانات است، گفت: اگر در جمعیت حیوانی کنترل مؤثر صورت گیرد، انتظار داریم موارد انسانی نیز کاهش یابد.
وی اظهار کرد: واکسیناسیون ۷۰ درصد سگها میتواند چرخه انتقال را متوقف کند و این هدف باید در دستور کار ملی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه ایران هنوز برنامه ملی حذف هاری را به سازمانهای بینالمللی اعلام نکرده است، گفت: این وضعیت شایسته نظام سلامت کشور نیست.
این مسئول دولتی خواستار تدوین برنامهای جامع با ۳ محور شد و ادامه داد: استفاده مؤثر از واکسنها، ایجاد زیرساختهای دادهمحور برای دسترسی و پایش، تأمین حمایت سیاسی و مالی از طریق مشارکت ذینفعان.
مرادی با انتقاد از نبود آمار دقیق درباره جمعیت سگها و گربهها بدون صاحب، گفت: تخمین این عدد نباید دشوار باشد و حتی میتواند موضوع پایاننامه دانشجویان دامپزشکی باشد. در حالی که برخی کشورها موفق به کنترل هاری در جمعیت وحوش شدهاند، ما هنوز در تخمین جمعیت حیوانات شهری با چالش مواجهیم.
مرادی با اشاره به هزینههای سنگین واکسیناسیون انسانی، گفت: سالانه در جهان بین ۷ تا ۱۵ میلیون یورو صرف واکسن هاری میشود، در حالی که واکسیناسیون پیشگیرانه سگها بسیار مقرونبهصرفهتر است.
وی تأکید کرد: کشتار دستهجمعی سگها نه توصیه میشود و نه اثربخش است؛ هدفگذاری دقیق برای واکسیناسیون راهحل منطقیتری است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر با اشاره به فشار مالی، لجستیکی و ساختاری بر وزارت بهداشت، گفت: ما آمادگی داریم هر اقدامی که در حوزه مسئولیتمان باشد برای دستیابی به هدف حذف هاری انجام دهیم. اکنون زمان اقدام است، نه تکرار جلسات و آمارهای رو به افزایش.
این محقق در پایان با اشاره به تجربه تلخ کشور تانزانیا، که در آن خانوادهای مجبور به انتخاب یکی از فرزندان خود برای دریافت واکسن شد، هشدار داد: نباید اجازه دهیم چنین تراژدیهایی در کشور ما رخ دهد. اگر بخواهیم تا سال ۲۰۳۰ به هدف صفر شدن تلفات انسانی برسیم، باید همین امروز مسیر جدیدی را آغاز کنیم.
