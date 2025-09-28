تمام جلسات شورای اسلامی خمینی شهر علنی شد

قدمعلی ابراهیمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک بازگشایی مدارس در ارتباط با نحوه برگزاری جلسات شورای شهر به صورت علنی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همجنین بند یک ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور شوراهای اسلامی شهرها اصل بر علنی بودن جلسات شورا است.

رئیس شورای اسلامی شهر خمینی شهر با اشاره به اجرای وظایف قانونی شورا ادامه داد: به همین دلیل و با توجه به مطالبه جندین ساله شهروندان در راستای اجرای قانون و با تصمیم هییت رییسه از حدود یک ماه پیش تمام جلسات شورای شهر با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شده است.

وی تصریح کرد: این اتفاق قانونی و ارزشمند برای نخستین بار و پس از ۲۴ سال در دوره ششم شورا رقم خورد و بین شهرهای همتراز در استان اصفهان کم سابقه است.

رئیس شورای شهر اسلامی خمینی شهر ضمن دعوت از عموم مردم در جلسات شورا افزود: خوشبختانه در این مدت یک ماهه شاهد استقبال خوب مردم و حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در صحن علنی شورا بوده ایم.



وی در پایان با تاکید بر اینکه درصدد هستیم بتوانیم این رویه را توسعه و تا پایان دوره ششم ادامه دهیم. اظهار داشت: امیدوارم در دوره های بعدی شورا نیز این رویه ادامه داشته باشد.