وزارت دفاع روسیه از تصرف ۳ شهرک دیگر خبر داد؛سرنگونی ۱۳۱ پهپاد اوکراین

به گزارش حبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که واحدهای یگان جنوب شهرک مایسکویه در دونتسک را تصرف کردند.
بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه اضافه شده است: یگان شرق شهرک استپوویه در منطقه دنیپروپتروفسک را آزاد کرده است. شهرک دریلووا در دونتسک نیز توسط یگان غرب آزاد شده است. همچنین ۲ بمب هوایی هدایت شونده و ۱۳۱ پهپاد اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته سرنگون شدند.
وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: علاوه بر این پستهای برق مورد استفاده کییف برای انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به مناطق جنگی در دونباس هدف قرار گرفتند.
