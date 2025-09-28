به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشرارزش های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، سردار سرلشکر پاسدارعباس نیلفروشان و فرماندهان و مسئولان ارشد حزب‌الله بیانیه‌ای را صادر کرد.

در این بیانیه آمده است؛

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

یک سال از شهادت مجاهد نستوه، سید مقاومت و فرمانده مومن، انقلابی و شجاع حزب الله پرافتخار شهید سیدحسن نصرالله و یار و همراه دیرینه‌اش سیدهاشم صفی الدین و تعدادی از یاران با وفای ایشان به همراه مستشار ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران سردار سرافراز سپاه اسلام سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان می گذرد.

جنایات وحشیانه بی شمار رژیم سفاک و خبیث صهیونی در ضاحیه لبنان تحت حمایت آشکار و وقیحانه رژیم تروریستی و جنگ افروز آمریکا و دیگر سردمداران دروغین حقوق بشر در اروپا و غرب که دست‌های پلیدشان به خون هزاران زن و مرد و کودک بی‌دفاع، بی‌گناه و مظلوم فلسطین، لبنان، سوریه و… آلوده است نشان داد آرمان آزادی قدس در آستانه تحقق شکوهمند و تاریخ‌ساز خود قرار داشته و به فضل الهی، پیروز این میدان حزب‌الله مقتدر و حماس غیرتمند خواهد بود.

تلاش رذیلانه این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن رهبر حزب‌الله، آن پرچمدار و سرو تناور مقاومت و یاران باوفایش منجر به تقویت عزم و اراده مردم منطقه شده و با یاری خدا، انسجام حزب الله و حماس و دیگر گروه های جهادی دو چندان شده است.

آن شهید والامقام نماد ولایت مداری، مجاهدت، فداکاری، شجاعت، مبارزه با تروریسم و آزادی خواهی بود و سرانجام مزد سال‌ها مجاهدت در دفاع از اسلام، قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و مظلومان بی‌دفاع لبنان، سوریه و فلسطین را با رسیدن به آرزوی دیرینه اش گرفت و به یاران شهیدش پیوست و قطعاً راه پرافتخار این اسوه شجاعت و رشادت الهام‌بخش مقاومت در سراسر جهان اسلام خواهد بود و هرگز پرچم حق طلبی و آزادگی و مبارزه با غاصبان صهیونیست بر زمین نخواهد ماند.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت با تکریم و تعظیم به مقام شامخ شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای راه دفاع از حقانیت دین مبین اسلام در سراسر جهان به ویژه شهید سید حسن نصرالله، ضمن تسلیت سالروز شهادت و فقدان جانسوز آن بزرگمرد خستگی ناپذیر و فرمانده عالیقدر و علمدار مکتب مقاومت و همراهان شهیدش به آحاد دلدادگان و محبان این شهید والامقام اعلام می دارد با تداوم مسیر سرنوشت ساز و پرافتخار مقاومت، دیری نپاید که فتح قله‌های رفیع عزت، پیشرفت و سربلندی امت اسلامی به ویژه ملت قهرمان و سلحشور ایران را تحت زعامت مقتدرانه و حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) نظاره گر باشیم.