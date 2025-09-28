  1. استانها
  2. مازندران
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

فرماندار چالوس: ثبت بین‌المللی تالاب ولشت پیگیری می‌شود

چالوس - فرماندار چالوس از پیگیری برای ثبت تالاب ولشت در فهرست تالاب‌های بین‌المللی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور ظهر یکشنبه در جمع مدیران شهرستان از پیگیری برای ثبت تالاب ولشت در فهرست تالاب‌های بین‌المللی خبر داد و بر لزوم ارتقای مدیریت پسماند، بهسازی موزه محیط زیست و تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد.

یوسف‌پور بر پیگیری جدی برای پیوستن تالاب ولشت به فهرست تالاب‌های بین‌المللی (کنوانسیون رامسر) تأکید کرد و این اقدام را گامی مهم در جهت ارتقای جایگاه زیست‌محیطی منطقه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمایتی بین‌المللی عنوان کرد.

وی همچنین اصلاح حرائم دریاچه ولشت، مدیریت اصولی پسماند، بهسازی و ارتقای کیفی موزه محیط زیست شهرستان و لزوم تکریم ارباب‌رجوع و حفظ نظم اداری را از اولویت‌های مهم در حوزه محیط زیست شهرستان برشمرد.

فرماندار چالوس با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی منطقه، بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و اداره محیط زیست در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار تأکید کرد.

