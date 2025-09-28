به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور ظهر یکشنبه در جمع مدیران شهرستان از پیگیری برای ثبت تالاب ولشت در فهرست تالابهای بینالمللی خبر داد و بر لزوم ارتقای مدیریت پسماند، بهسازی موزه محیط زیست و تکریم اربابرجوع تأکید کرد.
یوسفپور بر پیگیری جدی برای پیوستن تالاب ولشت به فهرست تالابهای بینالمللی (کنوانسیون رامسر) تأکید کرد و این اقدام را گامی مهم در جهت ارتقای جایگاه زیستمحیطی منطقه و بهرهمندی از ظرفیتهای حمایتی بینالمللی عنوان کرد.
وی همچنین اصلاح حرائم دریاچه ولشت، مدیریت اصولی پسماند، بهسازی و ارتقای کیفی موزه محیط زیست شهرستان و لزوم تکریم اربابرجوع و حفظ نظم اداری را از اولویتهای مهم در حوزه محیط زیست شهرستان برشمرد.
فرماندار چالوس با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی منطقه، بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاههای اجرایی و اداره محیط زیست در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار تأکید کرد.
نظر شما