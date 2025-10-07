یوسف پور: ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی شبکه آب چالوس تخصیص یافت

یحیی یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه اصلاح و بهسازی شبکه آب در شهرستان گفت:با نگاه مساعد استاندار و پیگیری‌های انجام شده، اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه اصلاح لوله به طول یک کیلومتر و با قطر ۶۰۰ میلی‌متر در منطقه تازه‌آباد شهرستان چالوس اختصاص یافته است.

وی افزود: این پروژه در راستای تضمین انتقال آب مطمئن به مخزن و افزایش کیفیت خدمات آب‌رسانی اجرا می‌شود و با تلاش‌های مضاعف مدیرعامل محترم استان، جناب آقای دکتر برارزاده و تیم ایشان در طول ۲۴ ساعت گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است.

فرماندار چالوس ادامه داد: علاوه بر این پروژه، اقدامات بهسازی در حوزه پمپاژ و تجهیزات شرکت آب و فاضلاب نیز در دستور کار قرار دارد که مجموعا برای این دو پروژه اعتباری بالغ بر ۶۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

یوسف‌پور تأکید کرد:اجرای این طرح‌ها باعث افزایش ظرفیت تأمین آب به میزان ۱۵۰ لیتر در ثانیه خواهد شد و وضعیت تأمین آب حدود ۱۵ هزار خانوار شهرستان که پیش از این با تنش‌های آبی مواجه بودند را بهبود می‌بخشد.

وی در پایان با قدردانی از صبر و همکاری شهروندان، خاطرنشان کرد: پروژه اصلاح و بهسازی تا پایان شب جاری به اتمام خواهد رسید و تمامی تمهیدات لازم برای تأمین آب شرب از جمله فعال بودن تانکرهای آبرسانی تا زمان بازگشت کامل آب به خانه‌های مردم انجام شده است. از این رو از شهروندان عزیز درخواست می‌شود نگرانی نداشته باشند.